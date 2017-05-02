Обзор еженедельника «Камчатский край» за 3 мая 2017 года

02.05.2017 20:38:25 (GMT+12)

Виталий ИВАНЕНКО – 100 дней у штурвала краевой столицы



Камчатку ждет большая уборка? Агентство по обращению с отходами намерено побороть мусор на полуострове



Молочные реки от «Заречного». Мягкое мороженое, шоколадный творожок и другие вкусные новинки к нашему столу



Человек-каратэ. Звезда мирового киокушина Годерзи КАПАНАДЗЕ – о спорте и о себе



Фонд «Спаси жизнь»: чудеса должны случаться!



Круглая дата: профсоюзы Камчатки отметили 100-летний юбилей



«С теплом – труба»: камчатские «фронтовики» настаивают на масштабной ревизии теплопровода



К экзаменам – готовы! Аудитории, металлодетекторы и видеокамеры жду выпускников школ



Не шутите с кожей! Интервью с врачом камчатского кожно-венерологического диспансера Натальей ГЕРБУТОВОЙ



Камчатский календарь – кого поздравлять на этой неделе?



Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп.