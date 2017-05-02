Камчатский гороскоп, 3 мая

02.05.2017 19:08:39 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



В этот день лучше помнить о границах и лимитах, соблюдать правила, ценить время, контролировать ситуацию. Одновременно, данная комбинация планет помогает конструктивному общению, дисциплинированности, заставляет фиксировать важное и отсеивать лишнее. В заданных рамках, не возбраняются элементы игры и творчества. Приветствуются обдуманные высказывания и решения, санкционированные акции. Эффективна работа с документами, расчетами, чертежами, компьютерными программами, контентом сайтов. Удачны информационные поиски, меры по систематизации данных. Актуально подведение итогов, подтверждение договоренностей, выставление оценок.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Морская.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Фролова, Кирпичной, дальневосточной, проспекта 50-летия Октября, районов КП, Звёздная, 11 (в краевом центре), Донецкого переулка (в Елизове), села Пиначево, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.