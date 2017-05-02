На Камчатке подведены итоги краевых соревнований по киокусинкай

02.05.2017 19:08:38 (GMT+12)

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздный» в Петропавловске-Камчатском 30 апреля состоялись чемпионат и первенство Камчатского края по киокусинкай в дисциплинах кумитэ и ката. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовоского и Усть-Большерецкого муниципальных районов», - сказали в министерстве.



В соревнованиях по ката лидерами в своих возрастных группах стали Маргарита Лушкова, Женисбек Карабаев, Елизавета Чибор, Роман Кобелев, Олеся Стяжкина.



В соревнованиях по кумите победителями признаны Всеволод Ткач, Илья Рубцов, Юрий Злобин, Алина Астудина, Анжелика Борматинова, Максим Лаптев, Никита Петленков, Иван Прокопечко, Лейла Бабаева, Наталья Манилюк, Игорь Демёхин, Женисбек Карабаев, Анастасия Речнякова, Роман Кобелев, Дмитрий Юпатов, Анар Гусейнов, Анастасия Карелина.



Среди ветеранов в весовой категории свыше 80 кг победу одержал Александр Гофман. В номинации «Воля к победе» награждён Роман Кобелев, в номинации «Лучшая техника» - Денис Жерлыгин.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

