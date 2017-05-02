На Камчатке прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Синяя птица»

02.05.2017 19:08:38 (GMT+12)
На базе Камчатского колледжа искусств прошёл региональный этап всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«По итогам регионального этапа в дирекцию конкурса в Москву отправят двадцать шесть видеофайлов с выступлениями камчатских детей. Выступления ребят оценивало жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ Валерия Кравченко», - сказали в министерстве.
Приём заявок на участие в региональном отборочном туре Всероссийского открытого конкурса «Синяя птица» был объявлен в марте телерадиокомпанией ГТРК «Камчатка». В этом году участниками проекта могут стать одаренные дети до 16 лет, выступающие в номинациях «вокал», «хореография», «инструментальное исполнительство», «оригинальный жанр» (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика), «художественное слово», «актерское мастерство» и «ораторское искусство». Заявки на участие в региональном отборочном туре третьего сезона конкурса «Синяя птица» принимали до середины апреля.
Лауреатами регионального этапа стали чтец Виктория Ромченко, скрипач Даниил Худа, домристка Юлия Живодрова и трио трубачей в составе Артема Дозорова, Павла Короткова и Ильи Терехова. Мероприятие прошло при технической поддержке Филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании ВГТРК ГТРК "Камчатка".
Напомним, ранее в финал второго сезона конкурса юных талантов «Синяя птица» прошли камчатские артисты Инесса Тихомирова и Алексей Шкуратов из детской цирковой студии «Саквояж».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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