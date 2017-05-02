Сторонники Партии Усть-Камчатского района Камчатского края приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

02.05.2017 19:08:37 (GMT+12)
В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, начиная с 2005 года, проводится масштабная акция "Георгиевская ленточка".
26 апреля сторонники Усть-Камчатского местного координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» провели акцию «Георгиевская ленточка».
Они поздравляли горожан с 72-ой годовщиной Великой Победы и предлагали повязать праздничную ленту в знак солидарности. Некоторые прохожие брали сразу по несколько штук - на каждого члена семьи.
«Георгиевская ленточка - это дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма для всех людей мира. Наше подрастающее поколение должно помнить, чтить и передать новым поколениям память о том, кто и какой ценой добился победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнули участники акции.
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