Камчатские студенты водрузили Знамя Победы и государственные флаги Советского Союза и Российской Федерации на пик Пионерский в районе горы Морозная в Елизовском районе

02.05.2017 19:08:37 (GMT+12)

Акция прошла при поддержке краевого парламента. Участников похода, который состоялся 29 апреля, напутствовали депутаты Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков.



По словам председателя комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяны Ткаченко, работа с ветеранами и мероприятия патриотической направленности – один из важнейших приоритетов народных избранников. «Мы из года в год участвуем во всех акциях, которые проводятся в рамках празднования Дня Победы. Вместе с ребятами-волонтерами из школы № 42 мы раздавали георгиевские ленточки. Перед этим прошел краевой историко-литературный конкурс, где ребята писали сочинения о Великой Отечественной войне, делились впечатлениями о прочитанном произведении про войну. 4 мая четыре победителя и призера конкурса поедут в город-герой Москву на памятные мероприятия в честь 72-й годовщины празднования Великой Победы. Второй год мы проводим этот конкурс. В прошлом году победители и призеры побывали там, где начиналась Великая Отечественная война, в Республике Беларусь. Они были в Брестской крепости, участвовали в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны. Безусловно, мы продолжим этот историко-литературный конкурс. Он должен жить в память о наших ветеранах и для того, чтобы ребята могли передать свои чувства, свое отношение к тем событиям, закрепить эту преемственность поколений между ребятами 40-х годов и нашего времени», – сказала Татьяна Ткаченко.



Восхождение на пик Пионерский (высота – 830 м) совершили 82 студента и преподавателя КамчатГТУ и других ВУЗов, родители и ученики СОШ № 2 г. Елизова. Перед подъемом на вершину участники акции исполнили песню «День Победы», после чего водрузили на пике Пионерском Знамя Победы и флаги СССР и РФ. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, связной партизанского отряда на территории Беларуси Константин Васильевич Усевич и председатель Елизовского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Чукалин.



Акция была организована кафедрой истории и философии КамчатГТУ при поддержке Законодательного Собрания и министерства спорта и молодёжной политики Камчатского края. Как сообщил доцент кафедры истории и философии КамчатГТУ Владимир Краюшкин, в рамках открытого военно-патриотического проекта «Знамя Победы» эта акция проводится уже в третий раз. «Перед 9 Мая мы обязательно проводим это мероприятие на горе Морозной. Сегодня сюда приехали 82 человека - студенты, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Законодательного Собрания. Нам сопутствует хорошая погода», – сказал Владимир Краюшкин. Он добавил, что в рамках проекта «Знамя Победы» также состоятся военно-спортивный поход «Партизанская тропа» и конференция «Патриотами не рождаются – патриотами становятся».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.