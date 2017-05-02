Более 200 человек приняли участие в экологической акции «Камчатская весна»

02.05.2017 19:08:37 (GMT+12)
Большой субботник в рамках экологической акции «Камчатская весна» состоялся в Петропавловске-Камчатском в субботу, 29 апреля. Инициативу камчатской краевой экологической организации «КамЧа» по проведению акции поддержали школьники, студенты, представители общественности и просто неравнодушные горожане. Самые активные волонтеры получили заслуженные благодарности от Главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко.
«Более 200 молодых людей сегодня своим примером показали, как можно и нужно относиться к своему городу. Молча, без лозунгов и лишний разговоров, наша молодежь внесла свой вклад и привела центр города в порядок. Получив предложение о проведении такой акции, мы, безусловно, ее поддержали и будем поддерживать подобные мероприятия в дальнейшем», - сказал Виталий Иваненко.
Весенняя субботняя уборка прошла сразу на нескольких площадках: в традиционных местах для пешеходных прогулок горожан в центре города, вдоль Набережной Култучного озера, на прибрежной полосе Авачинской бухты, Никольской сопке. В акции приняли участие студенты Российского университета кооперации, ученики 4 и 11 школ, воспитанники елизовской школы-интерната, детского дома №3, студенты КГТУ, педагогического колледжа и другие волонтеры.
«Мы были одними из первых, кто провел субботники на территории своего учреждения и теперь мы вышли сюда, для того, чтобы сделать наш город чище и лучше. Сегодня была отличная погода, мы хорошо убрались и остались очень довольны этим мероприятием», - поделилась впечатлениями волонтер Екатерина Артюхина.
Как рассказала представитель камчатской краевой организации «КамЧа» Дарья Жаркова, подобные экологические акции в Петропавловске будут проходить и в дальнейшем.
«Уборка проходила на разных площадках города, только в центре собралось более 200 человек, большинство из которых школьники и студенты. Мы очень рады тому, что нашу акцию поддержала администрация города и жители, пришедшие на субботник. Нашей организации уже более пяти лет, мы проводим такие акции на регулярной основе и будем проводить их в дальнейшем. Спасибо всем за поддержку», - сказала Дарья Жаркова.
Добавим, после большой уборки волонтеры смогли принять участие в экологических конкурсах и викторинах. Только за этот один день с центральных улиц города было собрано и вывезено более 40 мешков мусора.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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