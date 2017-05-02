На Камчатке наградили победителей соревнований «Лучший огнеборцец Камчатки»

02.05.2017 19:08:36 (GMT+12)

На Камчатке наградили победителей соревнований «Лучший огнеборец Камчатки». Чествование победителей уникальных состязаний, в которых школьники участвовали наравне с профессиональными пожарными, прошли в учебном центре пожарных и спасателей КГКУ «ЦОД».



Грамоты и подарки получили те участники, которые заняли первое и второе места в каждом из этапов, которые необходимо было преодолеть командам.



Примечательно, что юноши, у которых на подготовку к соревнованиям было всего несколько недель, настолько хорошо подготовились к состязаниям, что зачастую выполняли упражнения намного быстрее, чем того требуют нормативы.

Так, норматив при надевании боевой одежды пожарного – 27 секунд. Команда, представлявшая пожарно-спасательную часть № 7, во время соревнований оделась почти в 2 раза быстрее – профессиональный пожарный Никита Дулесов – за 15,72 секунды, начинающий огнеборец Александр Зыков – за 15,75 секунды.



Вязка петли на пострадавшего по нормативу должна выполняться за 45 секунд. Никита Дулесов выполнил это упражнение за 17,12 секунды, юноша Даниил Косарев, который представлял пожарно-спасательную часть № 1, - за 19,94 секунды.



По итогам всех пяти испытаний первое место в личном первенстве среди мужчин занял Никита Дулесов (пожарно-спасательная часть № 7 г. Елизово), среди юношей – Косарев Даниил (представлял пожарно-спасательную часть № 1 г. Петропавловска-Камчатского). «Золото» в общекомандном зачете – у специализированной пожарно-спасательной части.



Напомним, соревнования на звание лучшего огнеборца Камчатки прошли в Петропавловске-Камчатском 17 апреля. За это почетное звание боролись 8 команд, в каждой из которых было по 2 человека – профессиональный пожарный и школьник.



Программа соревнований состояла из 5-ти этапов, которые были максимально приближены к действиям на реальном на пожаре. Участники облачались в боевую одежду и снаряжение пожарного на время, также на скорость включались в дыхательные аппараты на сжатом воздухе и проводили рабочую проверку аппаратов, которая обязательна при тушении пожара перед тем, как звено газодымозащитников входит в помещение с непригодной для дыхания средой. Следующим этапом было вязка двойной спасательной петли на пострадавшем и закрепление спасательной веревки за конструкцию.



Самым зрелищным стал пятый этап состязаний – боевое развертывание в дыхательном аппарате. Во время этого этапа командам пришлось действовать в трёх видах агрессивной среды – со слабым, средним и сильным задымлением, при этом передвигаться ползком и тянуть за собой пожарный рукав. По условиям соревнований, при достижении участка с сильным задымлением, защитная маска одного из участников команды получала серьёзные повреждения, и дыхательный аппарат выходил из строя. Его коллеге приходилось в экстремальных условиях оказывать ему помощь и эвакуировать его на свежий воздух.



Подобные соревнования прошли на Камчатке впервые.



Как отметил главный судья соревнований, ВрИО начальника службы пожаротушения Андрей Шиллер, проведение соревнований станет ежегодным, а их программа будет усложняться и дополняться новыми элементами.



Итоги прохождения этапов соревнований:

Юноши

Надевание боевой одежды пожарного (норматив – 27 секунд)

1 место – Александр Зыков (пожарно-спасательная часть № 7) – 15,75 секунды;

2 место – Даниил Косарев (пожарно-спасательная часть № 1) – 19,19 секунды;



Включение в дыхательный аппарат на сжатом воздухе (норматив – 60 секунд)

1 место – Юрий Мельников (пожарно-спасательная часть № 3) – 26,76 секунды;

2 место - Александр Зыков (пожарно-спасательная часть № 7) – 29,62 секунды;



Вязка петли на пострадавшего (норматив – 45 секунд)

1 место - Даниил Косарев (пожарно-спасательная часть № 1) – 19,94 секунды;

2 место - Александр Зыков (пожарно-спасательная часть № 7) – 20,09 секунды;



Вязка узла за конструкцию (норматив – 9 секунд)

1 место – Владимир Давыдов (специализированная пожарно-спасательная часть) – 2,13 секунды;

2 место - Даниил Косарев (пожарно-спасательная часть № 1) – 2,56 секунды;



Победители в личном первенстве среди юношей

1 место – Даниил Косарев (пожарно-спасательная часть № 1);

2 место – Александр Зыков (пожарно-спасательная часть № 7);



Мужчины

Надевание боевой одежды пожарного (норматив – 27 секунд)

1 место – Никита Дулесов (пожарно-спасательная часть № 7) – 15,72 секунды;

2 место – Алексей Рогачев (специализированная пожарно-спасательная часть) – 16,87 секунды;



Включение в дыхательный аппарат на сжатом воздухе (норматив – 60 секунд)

1 место – Петр Ванжуло (пожарно-спасательная часть № 2) – 25,13 секунды;

2 место – Дмитрий Миценко (пожарно-спасательная часть № 1) - 26,47 секунды;



Вязка петли на пострадавшего (норматив – 45 секунд)

1 место - Никита Дулесов (пожарно-спасательная часть № 7) – 17,12 секунды;

2 место - Дмитрий Миценко (пожарно-спасательная часть № 1) - 19,94 секунды;



Вязка узла за конструкцию (норматив – 9 секунд)

1 место – Александр Дьяков (Вилючинский пожарно-спасательный гарнизон) – 2,45 секунды;

2 место – Алексей Рогачев (специализированная пожарно-спасательная часть) – 2,20 секунды;



Победители в личном первенстве среди мужчин

1 место - Никита Дулесов (пожарно-спасательная часть № 7);

2 место - Алексей Рогачев (специализированная пожарно-спасательная часть);



Боевое развертывание

1 место – специализированная пожарно-спасательная часть (Алексей Рогачев, Владимир Давыдов) – 3 минуты 10 секунд;

2 место – пожарно-спасательная часть № 8 (Петр Ткачук, Иван Подопригора) – 3 минуты 56 секунд);



Победители в общекомандном зачете

1 место - специализированная пожарно-спасательная часть;

2 место - пожарно-спасательная часть № 7 г. Елизово.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.