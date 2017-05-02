На Камчатке суд вынес приговор по делу об угрозе убийством судье и ее близким

02.05.2017 18:28:43 (GMT+12)

2 мая 2017 г., с участием государственного обвинителя Елизовской городской прокуратуры Камчатского края Елизовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего Владимира Голубева, обвиняемого по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством судье, участвовавшему в отправлении правосудия, а равно его близким, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде).



В ходе судебного заседания установлено, что в июне 2016 года, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима в городе Елизово, Голубев написал заявление в Камчатский краевой суд, в котором высказал угрозы убийством и причинением вреда здоровью судье Петропавловск-Камчатского городского суда, отправившей его в 2013 году в колонию на 4 года 6 месяцев за причинение тяжкого вреда здоровью человека.



Кроме того, в июле 2016 года на выездном судебном заседании в исправительной колонии строгого режима в городе Елизово, при рассмотрении ходатайства Голубева об условно-досрочном освобождении, он в устной форме высказал намерение после освобождения из мест лишения свободы убить судью. По мнению осужденного, судья вынесла ему несправедливый приговор.



Помимо этого, при проведении с подсудимым проверочных мероприятий по факту вышеуказанных угроз, в протоколе опроса он собственноручно письменно высказал угрозу совершить убийство близких судьи.

Вину свою Голубев не признал, в судебном заседании вел себя вызывающе.



Помимо наказания, назначенного в 2013 году, он уже отбывает наказание за другое аналогичное преступление. В 2016 году он признан виновным за несколько случаев оскорбления судьи, которой в последствие начал угрожать.



С учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное лечение в связи с наличием психического заболевания, которое, по заключению экспертов, не лишало его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.



Приговор не вступил в законную силу.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению







