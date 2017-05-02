Камчатская ГИБДД проверила пассажирский транспорт

02.05.2017 18:26:33 (GMT+12)
В ГИБДД подвели итоги проверок пассажирского транспорта, которые проходили на территории Петропавловска-Камчатского. За прошедшие две недели сотрудники Госавтоинспекции провели три профилактических мероприятия.
Мероприятия проходили на конечных остановках в районе СРВ, 10 км и Комсомольской площади с участием представителей администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управления Государственного автодорожного надзора. Сотрудники ГИБДД проверяли, есть ли у водителей все необходимые документы, убеждались в соблюдении ими правил перевозки людей, а также осматривали транспорт на предмет технических неисправностей.
Госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности 22 водителя и 13 должностных лиц. В частности, среди выявленных нарушений управление транспортными средствами с техническими неисправностями и выпуск неисправного транспорта на линию, отсутствие тахографов, использование водителем телефона во время движения в нарушение ПДД.
Кроме того, был задержан водитель автобуса, который находился в федеральном розыске. Мужчина уклонялся от наказания за преступление, предусмотренное ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которое совершил в другом регионе.
С начала года по вине водителей пассажирского транспорта произошло 11 ДТП, в результате которых один человек погиб и 40 получили различные травмы. За тот же период прошлого года было зарегистрировано четыре ДТП, в результате которых были ранены четыре человека.
Мероприятия с целью профилактики ДТП с участием пассажирского транспорта на Камчатке проводятся ежемесячно.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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