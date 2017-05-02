Полицейские поздравили старейшую школу Елизовского района с юбилеем

02.05.2017 18:24:39 (GMT+12)
Сотрудники ОМВД России по Елизовскому району приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию 110-летия средней общеобразовательной школы № 1 имени М.В. Ломоносова города Елизово.
Уже почти 10 лет на базе школы успешно действует молодежная группа правовой направленности «Дозор». Совместная работа с полицией – это одно из главных направлений в работе «дозоровцев». Ребята частые гости в районном отделе: приходят на экскурсии в подразделения, также участвуют в рейдах и профилактических акциях.
Особое внимание ребята уделяют спортивной подготовке и пропаганде здорового образа жизни. По итогам 2016 года «Дозор» стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» - детям России». Уже во второй раз камчатские школьники сумели победить в конкурсе столь высокого уровня. В 2013 году «дозоровцы» стали одной из лучших в номинации «Организация динамовской работы с детьми в профильном формировании по интересам».
В торжественной обстановке им были вручены Почетная грамота Центрального совета Общества «Динамо», а также Почетная грамота от камчатской региональной организации «Динамо».
Специалист по служебно-боевой подготовке отделения по работе с личным составом районного отдела полиции, неоднократный лауреат краевых песенных конкурсов старший лейтенант внутренней службы Олеся Стяжкина приняла участие в юбилейном концерте, спела для всех присутствовавших песню о любви и поздравила коллектив СОШ № 1 с юбилеем.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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