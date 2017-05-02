Камчатка, 2 мая: итоги дня

02.05.2017 18:14:27 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатке прошла выставка «Земля предков – моя земля» художника Виталия Шохина.
Юные камчатские таланты претендуют на «Синюю птицу».
Волонтеры «Камчатской весны» собрали в Петропавловске 40 мешков мусора.
Пассажиров в столице Камчатки возил водитель, находящийся в федеральном розыске.
Камчатский «раскольников» ограбил старушку на 100 рублей.
На Камчатке мать погибшего моряка получит компенсацию в 1 млн рублей.
Власти обещают через 2 недели начать работы в утопающем в грязи микрорайоне Мишенный в Петропавловске.
Веселые подружки лишили подгулявшего матроса 135 тысяч рублей.
Пока родители праздновали: трое малышей на Камчатке попали в больницу по недосмотру взрослых.
Энергетики Камчатки готовятся к весенним паводкам.
Первомайские шашлыки на Камчатки привели к массовым возгораниям в лесах и на дачах.
Уголовное дело возбуждено в отношении мамаши, допустившей истязание сына сожителем.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
На Камчатке суд урезал размер компенсации матери погибшего моряка.
В Петропавловске автобусы снимали с линии за грязь и поддельные медосмотры.
Конфуз Первомая: на демонстрации несли плакаты с критикой камчатской власти.
В Елизове годовалый мальчик отравился жидким стиральным порошком.
Жительница Камчатки, позволявшая сожителю издеваться над сыном, пойдет под суд.
За выходные на дорогах Камчатки погибли пешеход и водитель.
Циклон из Охотского моря задержится на Камчатке до завтра.
Вылетевший на Камчатку самолет с Сахалина вернулся из-за проблем с шасси.
На Камчатке сельхозпредприятие «Заречное» уличили в нарушении прав работников.
Парк техники Камчатского авиапредприятия пополнился самолетом и вертолетом.
Камчатский тренер карате стал призёром конкурса педагогического мастерства.
Ночью камчатские огнеборцы потушили пожар в одноэтажном доме.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
ООО «Сахморфлот» через суд обязали выплатить миллион матери погибшего моряка. 25-летний молодой человек находился на плашкоуте «Парамушир», который перевернулся в Тихом океане.
Региональный этап конкурса «Синяя птица» состоялся в Камчатском крае. В Москву отправят 26 видеофайлов с выступлениями юных музыкантов полуострова.
Ирина Яровая предлагает разработать новые меры контроля за пребыванием мигрантов. По её мнению, за фиктивную постановку на учет у юрлиц должна быть установлена уголовная ответственность.
На Камчатке Минтранс разработал план по борьбе с дорожно-транспортным травматизмом. В 2017 году увеличилось количество ДТП и погибших на дорогах.
Состоялось награждение победителей соревнований «Лучший огнеборец Камчатки». За почетное звание боролись восемь команд.
Пьяный водитель Honda HR-V спровоцировал аварию с участием трех машин на Камчатке. В результате ДТП пострадали два человека.
В столице Камчатки прошел чемпионат и первенство края по киокусинкай. На турнире по кумитэ и ката приняли участие двести спортсменов.
В Петропавловске-Камчатском сняли с линии несколько автобусов. Специалисты проверяли техническое и санитарное состояние машин.
Водитель Toyota Mark II погиб в столкновении с рейсовым автобусом в Петропавловске. Он превысил скорость, допустил занос и выехал на встречную.
В будние дни на Камчатке будет царить спокойная погода. Новый циклон может прийти к берегам полуострова в конце рабочей недели.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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