Камчатка, 2 мая: итоги дня

02.05.2017 18:14:27 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке прошла выставка «Земля предков – моя земля» художника Виталия Шохина.



Юные камчатские таланты претендуют на «Синюю птицу».



Волонтеры «Камчатской весны» собрали в Петропавловске 40 мешков мусора.



Пассажиров в столице Камчатки возил водитель, находящийся в федеральном розыске.



Камчатский «раскольников» ограбил старушку на 100 рублей.



На Камчатке мать погибшего моряка получит компенсацию в 1 млн рублей.



Власти обещают через 2 недели начать работы в утопающем в грязи микрорайоне Мишенный в Петропавловске.



Веселые подружки лишили подгулявшего матроса 135 тысяч рублей.



Пока родители праздновали: трое малышей на Камчатке попали в больницу по недосмотру взрослых.



Энергетики Камчатки готовятся к весенним паводкам.



Первомайские шашлыки на Камчатки привели к массовым возгораниям в лесах и на дачах.



Уголовное дело возбуждено в отношении мамаши, допустившей истязание сына сожителем.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке суд урезал размер компенсации матери погибшего моряка.



В Петропавловске автобусы снимали с линии за грязь и поддельные медосмотры.



Конфуз Первомая: на демонстрации несли плакаты с критикой камчатской власти.



В Елизове годовалый мальчик отравился жидким стиральным порошком.



Жительница Камчатки, позволявшая сожителю издеваться над сыном, пойдет под суд.



За выходные на дорогах Камчатки погибли пешеход и водитель.



Циклон из Охотского моря задержится на Камчатке до завтра.



Вылетевший на Камчатку самолет с Сахалина вернулся из-за проблем с шасси.



На Камчатке сельхозпредприятие «Заречное» уличили в нарушении прав работников.



Парк техники Камчатского авиапредприятия пополнился самолетом и вертолетом.



Камчатский тренер карате стал призёром конкурса педагогического мастерства.



Ночью камчатские огнеборцы потушили пожар в одноэтажном доме.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



ООО «Сахморфлот» через суд обязали выплатить миллион матери погибшего моряка. 25-летний молодой человек находился на плашкоуте «Парамушир», который перевернулся в Тихом океане.



Региональный этап конкурса «Синяя птица» состоялся в Камчатском крае. В Москву отправят 26 видеофайлов с выступлениями юных музыкантов полуострова.



Ирина Яровая предлагает разработать новые меры контроля за пребыванием мигрантов. По её мнению, за фиктивную постановку на учет у юрлиц должна быть установлена уголовная ответственность.



На Камчатке Минтранс разработал план по борьбе с дорожно-транспортным травматизмом. В 2017 году увеличилось количество ДТП и погибших на дорогах.



Состоялось награждение победителей соревнований «Лучший огнеборец Камчатки». За почетное звание боролись восемь команд.



Пьяный водитель Honda HR-V спровоцировал аварию с участием трех машин на Камчатке. В результате ДТП пострадали два человека.



В столице Камчатки прошел чемпионат и первенство края по киокусинкай. На турнире по кумитэ и ката приняли участие двести спортсменов.



В Петропавловске-Камчатском сняли с линии несколько автобусов. Специалисты проверяли техническое и санитарное состояние машин.



Водитель Toyota Mark II погиб в столкновении с рейсовым автобусом в Петропавловске. Он превысил скорость, допустил занос и выехал на встречную.



В будние дни на Камчатке будет царить спокойная погода. Новый циклон может прийти к берегам полуострова в конце рабочей недели.



