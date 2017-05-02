Срочно в номер: шестикилометровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке

02.05.2017 17:31:14 (GMT+12)
Столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря выбросил сегодня утром вулкан Ключевской на Камчатке. Событие продолжалось в течение двух часов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской начал выбрасывать пепел сегодня в 5:10 по местному времени (20:10 мск понедельника). Событие продолжалось в течение двух часов. Наблюдение велось с помощью видеокамер. По спутниковым данным, шлейф пепла отнесло почти на 100 км в северо-восточном направлении", - сообщил собеседник.
Как добавили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано.
Ключевской вулкан (4 750 м) находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км.
(ТАСС).
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