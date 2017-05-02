На юге Камчатки сагодня

02.05.2017 17:27:10 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня дует сильный восточный ветер. Иногда идут осадки в виде редкого дождя или снега. Рыбодобывающий флот в море не выходил, авиаперелеты отменены.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.