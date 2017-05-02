На Камчатке мать погибшего моряка получит компенсацию

02.05.2017 13:38:44 (GMT+12)
Как ранее сообщалось в средствах массовой информации, 17 октября 2015 года в Тихом океане в 5 милях от острова Шумшу Курильской гряды (Сахалинская область) обнаружен перевернувшийся самоходный рейдовый плашкоут «Парамушир». Судно, принадлежащее на праве собственности ООО «Сахморфлот» (порт приписки Корсаков о. Сахалин), следовало из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский с грузом и экипажем из 5 человек (четверо - жители Камчатского края). После крушения только одному из них удалось спастись. Остальные члены экипажа не обнаружены и в дальнейшем признаны умершими.
В числе погибших был 25-летний житель Камчатского края, занимавший должность второго механика на данном судне. Его мать, 62-летняя пенсионерка, осенью 2016 года обратилась в Петропавловск–Камчатский городской суд с иском к ООО «Сахморфлот» о взыскании 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в связи с понесенной утратой единственного сына.
Рассмотрев материалы дела, городской суд согласился с доводами заявления. С учетом требований разумности и справедливости суд взыскал с Общества компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
Не соглашаясь с постановленным решением, ООО «Сахморфлот» обжаловало его в Камчатский краевой суд.
Проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав мнение прокурора, судебная коллегия по гражданским делам краевого суда не нашла оснований для отмены вынесенного решения и определением от 27 апреля 2017 года оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу.
Также сообщаем, что по заявлениям родственников погибших членов экипажа судна «Парамушир» суд первой инстанции вынес еще два решения о взыскании компенсации морального вреда. Решения не вступили в силу.
Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), проводится на Сахалине.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью
и правовому обеспечению
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+