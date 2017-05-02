Крапивный дождь

02.05.2017 13:03:55 (GMT+12)

Дождь дождю рознь. Взять, к примеру, суровый осенний дождь. Или горячий июльский. Опять же – грибной, который пропах духом распаренного леса, листьями и грибами. Или слепой – жара, солнце, и вдруг с небес спорый дождик, минут за пять сильно, отвесно вылился, и нет его.

Есть еще дождь как из ведра. Четверговый дождь – «после дождика в четверг». Грозовой дождь. Звездный дождь. Дождь, моросящий с утра. Бесконечный, затяжной, косой, накрапывающий, обложной, проливной…



Весной же хорош крапивный дождь. Он сначала как следует вымоет теплыми каплями все вокруг, а потом постучит в каждую почку: пора, пора! Тут и почки лопнут, и зелень всякая из земли покажется. Крапиве особого приглашения не нужно, она в числе первых.



Крапивный дождь хорошо встречать за городом. Его не перепутаешь ни с каким другим: он начинается ранним утром, стучит мелко-мелко, пробирается, протекает, проскальзывает даже в сон.

Просыпаешься – а за окном все тот же мелкий дождь, что снился. И туман, который, впрочем, быстро уносит ветер, остаются только рваные клочки.

Быстро-быстро позавтракать, выйти на крыльцо с чашкой чая, прикинуть – если и идти за крапивой, то во-он на тот взгорок, он на солнечной стороне, и уж там непременно первая крапива должна быть.



Резиновые сапоги, ветровку – и айда вслед за крапивным дождиком!

Крапиву в эту пору можно голыми руками собирать. А после перебрать ее и сварить к обеду сытный весенний суп: обжарить на топленом масле лук, отправить его в кипящую воду, тонко-тонко порезать картошку, добавить чечевицу (лучше ее замочить на пару часов). Убрать кастрюлю с огня и положить в суп крапиву, а если есть – и черемшу.



Есть у крапивного супа еще один ингредиент, который вызывает яростные споры у многих поколений любителей крапивного супа, крапивных щей или зеленого борща.

Вариант первый: сварить вкрутую яйца, и потом накрошить их в суп.

Или же вариант второй: вылить яйца сырыми в кипящий бульон.

Вкусы у моего семейства разные. Дочери и мне подавай вареные яйца, а муж признает только сырое яйцо.

Нашли компромисс – наливаем нам с дочкой крапивный суп и уже потом в тарелки добавляем яйца, сваренные вкрутую. А муж для себя выливает в кастрюлю сырое яйцо.

Нет ничего проще и вкуснее такого сытного весеннего обеда.



х х х



Во сне – туман, туман огромный и высокий, колышущийся до небес. Дорога уходит в туман, и мне надо идти. Я этой дорогой ходила не раз, сон много раз перевиданный, но боязно до сердечной боли.

Ты здесь? Я знаю, что тебя уже давно нет на этом свете. Но в такие минуты ты рядом, я уверена. Возьми меня за руку… Не можешь? Просто смотри мне вслед, и жди меня. И тогда я обязательно вернусь.



х х х



... что делает человек, которому упорно и безнадежно не пишется, не думается, не чувствуется, не воображается, ни черта вообще – срочно требуемый текст?

Кто бы сомневался: он пишет другой. Сладчайшая форма прокрастинации, убедительнейший вид самообмана: убегать от одной работы в другую.



х х х



Почему, когда пишешь один текст, сразу появляются идеи для еще двух-трех, и они кружат над тобой, кружат, жужжат в уши, отвлекая и обещая, заманивая.

Оторвешься от текста, над которым сидишь, поймаешь и поднесешь к уху ту жужжелку, что сейчас так жужжит над тобой, прислушаешься, и она напоет тебе такое...

Но стоит дописать текст, жужжелки затихают, и улетают, и тишина.



х х х



На днях к нам на дачу приезжали гости с маленьким мальчиком. Мы, взрослые, проводили время все больше в разговорах (давно не виделись), а малышу было раздолье.



Это в городе, чтобы выйти на улицу, нужно продумать все до мелочей, собраться, дойти до двери, еще раз проверить. А уж на улице – одни ужасы ужасные – одни машины чего стоят.



Чтобы выйти на улицу на даче, нужно всего лишь открыть скрипучую дверь. Открыл – и ты уже на земле. У соседей орут петухи, рядом, на лугу, пасутся гагакающие гуси и мемекающая коза с козленком. По грядке неспеша по своим червячным делам ползет дождевой червь.

Молоко здесь вкусное, а картофельный суп, от которого он в городе нос воротил – съедается в мгновение. После обеда ожидание чуда – должны привезти навоз. И не просто привезти, а на коне. И пока навоз разгружают, можно ходить вокруг коня, сначала боясь к нему подойти, а потом осмелиться, дотронуться, и конь фыркнет – а что он этим сказал, и не поймешь.



А вечером мы с мальчиком сходили к дальним соседям, у которых есть корова, купили творог. И долго сидели за столом, ели творог, запивали его чаем с шиповником, я рассказывала о Боли-Бошке.

Боли-Бошка – чудной старичок: одет неказисто, штаны в заплатах, волосы всклокочены, будто через чащу пробирался. Если кого встретит, тут же жалобиться начинает – и сирый он, и немощный, и помочь некому… И пока говорит, у прохожего голова начинает болеть, имечко-то у Боли-Бошка не спроста такое. А еще Боли-Бошка может завести в лес, задурить-заморочить человека…

– А в самой лесной глухомани Аука живет.

– Какой такой Аука?

– Ты ложись, а я тебе все-все про Ауку скажу…

Рассказала об Ауке, потом про Мохового и Пущевика. Про Пущевика мальчик уже не слышал, спал.



х х х



Освободиться наконец уже от зимы. Вместе с толстыми свитерами и зимними сапогами убрать на верхние, дальние полки зимние страхи, опасения, тревоги и тоску.

Распахнуть окна, отдернуть шторы, впустить весеннее солнце.



х х х



Есть у меня маленький блокнот, записываю туда, когда не у компьютера. Что-то из этого идет в тексты, что-то так и остается в блокноте.

Думаю над новым рассказом, достала блокнот и сейчас пытаюсь расшифровать то, что недавно написала в метро – несколько слов – и не могу. Что я имела в виду? Что?

И ведь помню, что была какая-то настойчивая мысль, образ, тогда мне казалось, что я ее точно не забуду, достаточно будет только обозначить каракулями в блокноте.

Ускользнула, остались только – «чехарда... падают яблоки... Лизанька...». Остальное неразборчиво.



Ирина ОСНАЧ.