Бухгалтер

02.05.2017 12:56:43 (GMT+12)

- Что это за счёт у вас на 5 тысяч за февраль? – в начале рабочего дня слышу я вопрос в трубке.



Судя по голосу, звонит Галина, наш бухгалтер. Представляю её образ. Стройная красивая девушка. Всегда стильно одевается. Каждую неделю у неё новая причёска.



В голове начинают лихорадочно прокручиваться мысли. Что я делал? Где я был? Чувствую, как вспотел лоб.



- Мы ходили в ресторан, шеф поручил – наконец вспоминаю я.



- Да, в какой? – строго спрашивает Галина.



- В японский, - отвечаю я.



- С кем? – продолжает допрос бухгалтер.



- Комиссия приезжала из Москвы, - отчитываюсь я.



- Что заказывали? – не отстаёт Галина.



- Оленину с папоротником, - говорю я.



- Из алкоголя? – интонация бухгалтера не оставляет шансов увиливать.



- Вино, - признаюсь я.



- Танцы были? - в голосе Галины улавливается грусть.



- Были, - подтверждаю я.



Хорошо ещё, что мне не нужно рассказывать про караоке, куда мы поехали после ресторана – там платили гости.



- Нам накладная нужна, - со вздохом говорит Галина и кладёт трубку.



С чувством, что я нецелевым образом растратил деньги компании, несу накладную в бухгалтерию. Все девушки собрались возле одного стола. Они пьют чай, оживленно разговаривают. Слышится смех. При моём появлении все замолкают и с интересом разглядывают меня. Мне становится не по себе. Наверняка от их пристальных взглядов не ускользнёт моя щетина и опухшее лицо.



- Вот накладная, - говорю я.



- Хорошо, в следующий раз не задерживайте бухгалтерские документы. А то мы вам премию снизим, - безапелляционно заявляет Галина.



- Конечно, - я поспешно ретируюсь из бухгалтерии под осуждающие взгляды финансового коллектива.



Через неделю Галина звонит снова.



- У вас счёт на 3 тысячи за март.



- Я цветы покупал ветеранам. Было торжественное собрание, посвященное юбилею предприятия. Проводилось в ДК. Я вручил цветы и сказал приветственное слово, на банкет не оставался, - отчитываюсь я на одном дыхании.



- Ясно, несите накладную, - говорит Галина.



Всё в порядке, криминала вроде бы нет.



Ещё через неделю.



- 2 тысячи…



- Это на дегустацию мясо возили, участвовали из розничной сети. Всем понравилось. Танцев не было.



Через несколько дней приезжаю в цветочный магазин. Надо поздравить ветерана труда с юбилеем.



- Вам как обычно на 3 тысячи букет? – улыбаясь, спрашивает меня девушка-флорист.



Передо мной встаёт суровое лицо Галины.



- Нет, сделайте на тысячу.



Григорий СЕДОВ.

