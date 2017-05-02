02.05.2017 12:56:43 (GMT+12)
- Что это за счёт у вас на 5 тысяч за февраль? – в начале рабочего дня слышу я вопрос в трубке.
Судя по голосу, звонит Галина, наш бухгалтер. Представляю её образ. Стройная красивая девушка. Всегда стильно одевается. Каждую неделю у неё новая причёска.
В голове начинают лихорадочно прокручиваться мысли. Что я делал? Где я был? Чувствую, как вспотел лоб.
- Мы ходили в ресторан, шеф поручил – наконец вспоминаю я.
- Да, в какой? – строго спрашивает Галина.
- В японский, - отвечаю я.
- С кем? – продолжает допрос бухгалтер.
- Комиссия приезжала из Москвы, - отчитываюсь я.
- Что заказывали? – не отстаёт Галина.
- Оленину с папоротником, - говорю я.
- Из алкоголя? – интонация бухгалтера не оставляет шансов увиливать.
- Вино, - признаюсь я.
- Танцы были? - в голосе Галины улавливается грусть.
- Были, - подтверждаю я.
Хорошо ещё, что мне не нужно рассказывать про караоке, куда мы поехали после ресторана – там платили гости.
- Нам накладная нужна, - со вздохом говорит Галина и кладёт трубку.
С чувством, что я нецелевым образом растратил деньги компании, несу накладную в бухгалтерию. Все девушки собрались возле одного стола. Они пьют чай, оживленно разговаривают. Слышится смех. При моём появлении все замолкают и с интересом разглядывают меня. Мне становится не по себе. Наверняка от их пристальных взглядов не ускользнёт моя щетина и опухшее лицо.
- Вот накладная, - говорю я.
- Хорошо, в следующий раз не задерживайте бухгалтерские документы. А то мы вам премию снизим, - безапелляционно заявляет Галина.
- Конечно, - я поспешно ретируюсь из бухгалтерии под осуждающие взгляды финансового коллектива.
Через неделю Галина звонит снова.
- У вас счёт на 3 тысячи за март.
- Я цветы покупал ветеранам. Было торжественное собрание, посвященное юбилею предприятия. Проводилось в ДК. Я вручил цветы и сказал приветственное слово, на банкет не оставался, - отчитываюсь я на одном дыхании.
- Ясно, несите накладную, - говорит Галина.
Всё в порядке, криминала вроде бы нет.
Ещё через неделю.
- 2 тысячи…
- Это на дегустацию мясо возили, участвовали из розничной сети. Всем понравилось. Танцев не было.
Через несколько дней приезжаю в цветочный магазин. Надо поздравить ветерана труда с юбилеем.
- Вам как обычно на 3 тысячи букет? – улыбаясь, спрашивает меня девушка-флорист.
Передо мной встаёт суровое лицо Галины.
- Нет, сделайте на тысячу.
Григорий СЕДОВ.
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