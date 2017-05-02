Ирина Яровая разрабатывает законопроект о дополнительных мерах контроля за пребыванием мигрантов

02.05.2017 11:39:57 (GMT+12)
«Дополнительные меры контроля за пребыванием мигрантов и пресечение фиктивной легализации сегодня необходимы, в том числе и в формате предотвращения угроз прибытия на территорию России лиц с целью осуществления экстремистской деятельности и преступлений террористической направленности», - заявила заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя задержание в Калининграде 12 членов террористической организации из Средней Азии.
«Постановка на учет в хостелах и жилых помещениях должна соотноситься с учётной нормой жилой площади, которая не должна быть ниже 5 квадратных метров на лицо. Постановка на учет по адресу юрлица требует дополнительной регламентации: до получения права на постановку на учет мигрантов юрлицо должно подтвердить свою производственную необходимость. И, по аналогии с ответственностью за фиктивную постановку на учет у физических лиц, должна быть установлена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет у юридических лиц», - считает парламентарий. По мнению Яровой, вопросы снятия с учета также требуют регламентации. «Это комплексные меры, которые должны работать в автоматическом режиме на профилактику, что, безусловно, важно для регионов», - уверена она. «В формате работы Совета Законодателей данные вопросы актуализированы именно в понимании регионального аспекта обеспечения безопасности и миграционной политики. Именно в такой логике нами прорабатываются поправки в законодательство», - заключила Ирина Яровая.
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