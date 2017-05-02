За выходные дни огнеборцы на Камчатке потушили более 20 возгораний сухой травы

02.05.2017 11:39:58 (GMT+12)
Горячими выдались минувшие выходные для камчатских пожарных и многих жителей края: в адрес пожарно-спасательной службы поступило 20 сообщений о возгораниях сухой травы.
Больше всего возгораний сухой растительности было зафиксировано в частном секторе Петропавловска-Камчатского (9 возгораний) и в Елизовском районе (10 возгораний). Еще одно возгорание произошло в пгт Палана.
Всего с начала нынешнего пожароопасного периода поступило 46 вызовов на тушение травы и мусора. К настоящему моменту выгорело около 5,5 га (54 тысячи квадратных метров).
Причина по-прежнему кроется в людях. Многие дачники и владельцы частных жилых домов предпочитают сжигать сухую прошлогоднюю траву вместо того, чтобы выкашивать ее. Однако в сухую ветреную погоду любой порыв ветра может превратить контролируемое горение в неконтролируемое. Выезды пожарных подразделений на подобные случаи нередки. Зачастую дачники теряют контроль над огнем, который собственноручно развели, и вызывают пожарных уже потому, что возникает угроза близлежащим строениям и жизням людей.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям края не сжигать прошлогоднюю траву на дачных участках и полях (гораздо эффективнее и безопаснее – скашивать ее), костры разводить только в открытой местности, в безветренную погоду, в предварительно устроенных кострищах, вдалеке от строений, не оставлять костры без присмотра, а уходя, обязательно затушить костер.
Объясните своим детям, что баловаться со спичками и поджигать сухую траву нельзя! Напоминаем, что за сжигание травы предусматривается административная ответственность, в случае, если в возникновении пожара виноват несовершеннолетний, штрафом будут наказаны его родители.
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «112»).
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+