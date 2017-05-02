За выходные дни огнеборцы на Камчатке потушили более 20 возгораний сухой травы

02.05.2017 11:39:58 (GMT+12)

Горячими выдались минувшие выходные для камчатских пожарных и многих жителей края: в адрес пожарно-спасательной службы поступило 20 сообщений о возгораниях сухой травы.



Больше всего возгораний сухой растительности было зафиксировано в частном секторе Петропавловска-Камчатского (9 возгораний) и в Елизовском районе (10 возгораний). Еще одно возгорание произошло в пгт Палана.

Всего с начала нынешнего пожароопасного периода поступило 46 вызовов на тушение травы и мусора. К настоящему моменту выгорело около 5,5 га (54 тысячи квадратных метров).



Причина по-прежнему кроется в людях. Многие дачники и владельцы частных жилых домов предпочитают сжигать сухую прошлогоднюю траву вместо того, чтобы выкашивать ее. Однако в сухую ветреную погоду любой порыв ветра может превратить контролируемое горение в неконтролируемое. Выезды пожарных подразделений на подобные случаи нередки. Зачастую дачники теряют контроль над огнем, который собственноручно развели, и вызывают пожарных уже потому, что возникает угроза близлежащим строениям и жизням людей.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям края не сжигать прошлогоднюю траву на дачных участках и полях (гораздо эффективнее и безопаснее – скашивать ее), костры разводить только в открытой местности, в безветренную погоду, в предварительно устроенных кострищах, вдалеке от строений, не оставлять костры без присмотра, а уходя, обязательно затушить костер.



Объясните своим детям, что баловаться со спичками и поджигать сухую траву нельзя! Напоминаем, что за сжигание травы предусматривается административная ответственность, в случае, если в возникновении пожара виноват несовершеннолетний, штрафом будут наказаны его родители.



В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по телефону «01» (с мобильных телефонов – «112»).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

