К возможному паводку готовятся энергетики Камчатки

02.05.2017 11:39:58 (GMT+12)
Специалисты АО «ЮЭСК» готовятся к прохождению в районах края возможного весеннего половодья - на предприятии и в изолированных энергоузлах созданы паводковые комиссии, разработан план мероприятий по обеспечению безаварийной и надёжной работы оборудования.
В рамках профилактических мероприятий проводится проверка и подготовка техники, специального оборудования для откачки воды, ведётся наблюдение за затопляемыми объектами, проводятся тренировки персонала по действиям в период прохождения паводка. Налажена связь с подразделениями МЧС, метеослужбами, паводковыми комиссиями в населённых пунктах.
На территории возможного подтопления могут оказаться 6 населённых пунктов, находящихся в зоне ответственности АО «ЮЭСК». В сёлах Оклан, Парень, Таловка в зону возможного подтопления попадают внутрипоселковые линии электропередачи (ЛЭП). В сёлах Слаутное, Аянка, Долиновка в зоне подтопления могут оказаться здания ДЭС, котельных, складов ГСМ, внутрипоселковые ЛЭП.
В селе Долиновка на ДЭС-19 один из дизельных генераторов будет установлен на уровень, недоступный для паводковых вод с возможностью подключения по надземной кабельной линии. В сёлах Аянка и Слаутное также предусмотрена возможность подачи электроэнергии по надземной линии, а также возможность оперативного отключения и демонтажа электрооборудования котельных на время паводка.
На Быстринской мГЭС-4 отводящий и подводящий каналы подготовят к пропуску паводковых вод, углы лопастей гидротурбин установят на максимальный угол для возможности максимального пропуска воды.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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