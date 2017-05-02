К возможному паводку готовятся энергетики Камчатки

02.05.2017 11:39:58 (GMT+12)

Специалисты АО «ЮЭСК» готовятся к прохождению в районах края возможного весеннего половодья - на предприятии и в изолированных энергоузлах созданы паводковые комиссии, разработан план мероприятий по обеспечению безаварийной и надёжной работы оборудования.



В рамках профилактических мероприятий проводится проверка и подготовка техники, специального оборудования для откачки воды, ведётся наблюдение за затопляемыми объектами, проводятся тренировки персонала по действиям в период прохождения паводка. Налажена связь с подразделениями МЧС, метеослужбами, паводковыми комиссиями в населённых пунктах.



На территории возможного подтопления могут оказаться 6 населённых пунктов, находящихся в зоне ответственности АО «ЮЭСК». В сёлах Оклан, Парень, Таловка в зону возможного подтопления попадают внутрипоселковые линии электропередачи (ЛЭП). В сёлах Слаутное, Аянка, Долиновка в зоне подтопления могут оказаться здания ДЭС, котельных, складов ГСМ, внутрипоселковые ЛЭП.



В селе Долиновка на ДЭС-19 один из дизельных генераторов будет установлен на уровень, недоступный для паводковых вод с возможностью подключения по надземной кабельной линии. В сёлах Аянка и Слаутное также предусмотрена возможность подачи электроэнергии по надземной линии, а также возможность оперативного отключения и демонтажа электрооборудования котельных на время паводка.



На Быстринской мГЭС-4 отводящий и подводящий каналы подготовят к пропуску паводковых вод, углы лопастей гидротурбин установят на максимальный угол для возможности максимального пропуска воды.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».