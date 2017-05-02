Качатцы могут внести свои предложения в комплексный план по борьбе с дорожно-транспортным травматизмом

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)
На Камчатке разработан комплексный план реализации мероприятий по сокращению дорожно-транспортного травматизма в регионе. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.
«По сравнению с 2016 годом в крае идёт увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, возросло и число погибших в ДТП. Данная ситуация требует принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности на камчатских дорогах, повышения сознательности и ответственности участников дорожного движения, - отметил Владимир Каюмов. - Мы разработали сводный план, который объединил различные мероприятия, призванные стабилизировать дорожную обстановку - сократить уровень дорожно-транспортного травматизма. С целью общественного обсуждения план размещён в сети Интернет. До конца недели ждём от жителей края предложения по его корректировке и дополнению».
Сводный план размещён на сайте министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, в разделе «Безопасность дорожного движения». Свои предложения для включения в план жители края могут направлять на адрес электронной почты: transport_agency@mail.ru.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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