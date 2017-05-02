Полицейские рассказали подросткам о вреде наркомании и об ответственности за распространение и употребление наркотиков

02.05.2017 11:54:43 (GMT+12)

На Камчатке завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017», который проходил с 17 по 26 апреля. Цель операции – предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в наркоторговлю.



Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели более 60 «классных часов» с учениками школ всего края. В ходе встречи они рассказали ребятам о вреде наркотических средств и последствиях их употребления и рассказали об ответственности, предусмотренной законодательством за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ.



Полицейские проверили более 60 мест массового пребывания несовершеннолетних, посетили более 260 семей, состоящих на различных профилактических учетах, и граждан, ранее судимых и привлекавшихся к ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и содержанием наркопритонов, а также студенческие общежития, детские дома и интернаты.



Стражи правопорядка навестили не только семьи, находящиеся на профилактическом учете, а также тех, кто входит в группу риска или раньше был их подопечным.

В ходе операции «Дети России – 2017» полицейские выявили 18 правонарушений, 11 из которых за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, два за потребление несовершеннолетними психоактивных веществ, один за продажу алкоголя несовершеннолетнему и четыре за курение в общественном месте. Составлены протоколы об административных правонарушениях.



В операции приняли участие представители Комиссии по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительской инспекции УФСИН России по Камчатскому краю. Проведено три совместных рейда.



Призываем жителей Камчатского края не оставаться равнодушными и, если вы владеете информацией о местах потребления наркотических средств, притонах, лицах, распространяющих и потребляющих наркотические средства, сообщите об этом на «телефон доверия» (8-4152) 42-53-53. По каждому сообщению проводится проверка. Также в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии «Ребенок в опасности» (8-4152) 23-06-53. Несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью и советом по детскому «телефону доверия» 8-800-200-0122 (звонок анонимный).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

