Полицейские рассказали подросткам о вреде наркомании и об ответственности за распространение и употребление наркотиков

02.05.2017 11:54:43 (GMT+12)

На Камчатке завершился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2017», который проходил с 17 по 26 апреля. Цель операции – предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в наркоторговлю.

Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели более 60 «классных часов» с учениками школ всего края. В ходе встречи они рассказали ребятам о вреде наркотических средств и последствиях их употребления и рассказали об ответственности, предусмотренной законодательством за употребление и распространение наркотических и психотропных веществ.

Полицейские проверили более 60 мест массового пребывания несовершеннолетних, посетили более 260 семей, состоящих на различных профилактических учетах, и граждан, ранее судимых и привлекавшихся к ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и содержанием наркопритонов, а также студенческие общежития, детские дома и интернаты.

Стражи правопорядка навестили не только семьи, находящиеся на профилактическом учете, а также тех, кто входит в группу риска или раньше был их подопечным.
В ходе операции «Дети России – 2017» полицейские выявили 18 правонарушений, 11 из которых за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, два за потребление несовершеннолетними психоактивных веществ, один за продажу алкоголя несовершеннолетнему и четыре за курение в общественном месте. Составлены протоколы об административных правонарушениях.

В операции приняли участие представители Комиссии по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительской инспекции УФСИН России по Камчатскому краю. Проведено три совместных рейда.

Призываем жителей Камчатского края не оставаться равнодушными и, если вы владеете информацией о местах потребления наркотических средств, притонах, лицах, распространяющих и потребляющих наркотические средства, сообщите об этом на «телефон доверия» (8-4152) 42-53-53. По каждому сообщению проводится проверка. Также в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии «Ребенок в опасности» (8-4152) 23-06-53. Несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью и советом по детскому «телефону доверия» 8-800-200-0122 (звонок анонимный).

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page