В Коряках сегодня

02.05.2017 12:00:22 (GMT+12)

В Коряках сегодня: теплая майская погода установилась. Переменная облачность с просветами, сквозь которые проглядывает Солнце. Дует слабый, порывами до умеренного юго-восточный ветер. Температура воздуха +6. Всем легкого начала короткой рабочей недели!



Фото: Максим БОДА.