Два воздушных судна пополнили парк лётной техники Камчатского авиапредприятия

02.05.2017 11:39:58 (GMT+12)

Парк лётной техники Камчатского авиапредприятиями пополнили два воздушных судна. Компания приобрела самолёт Ан-26 и вертолёт МИ-8Т. Оба борта будут задействованы в осуществлении пассажирских перевозок по территории края. Об этом сообщил генеральный директор АО «КАП» Николай Плутов.



ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5692



«Самолёт и вертолёт приобретены за счёт собственных средств предприятия. Воздушные суда не новые, но находится в отличном техническом состоянии, имеют значительный лётный ресурс, - рассказал Николай Плутов. – В самолёте 44 посадочных места. Воздушное судно будет работать на местных маршрутах, перевозя пассажиров и грузы в Тиличики, Никольское, Палану и другие населённые пункты. Максимальная дальность полёта определяется по факту загрузки борта, но самолёты такого типа могут без дозаправки авиатопливом осуществлять перелёты даже до Хабаровска или Южно-Сахалинска».



В настоящее время авиапредприятие оформляет необходимые документы на перерегистрацию самолёта. Ориентировочно в середине мая техническая служба КАП проведёт необходимые процедуры по подготовке воздушного судна к работе. Ввести самолёт в эксплуатацию планируется в начале июня.



«Вертолёт МИ-8Т имеет 22 посадочных места. Он рассчитан на перевозку до 4 тонн грузов. Дальность полёта варьируется от 300 до 800 километров, в зависимости от загрузки борта, - добавил Николай Плутов. - Вертолёт уже введён в эксплуатацию. Контрольный полёт был успешно совершён 21 апреля».



С учётом приобретённых в этом году воздушных судов, парк авиапредприятия насчитывает 18 единиц лётной техники: 6 вертолётов и 12 самолётов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.