Камчатский тренер-преподаватель стал призёром всероссийского конкурса педагогического мастерства

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)

Тренер-преподаватель отделения восточного боевого единоборства «Сётокан» Детско-юношеской спортивной школы № 5 Петропавловска-Камчатского Алексей Крошкин стал призёром XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работе». Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



Конкурс прошёл в период с 24 по 28 апреля в г. Стерлитамак Республики Башкортостан.



«Участниками конкурса стали победители региональных этапов. Своих представителей командировали более 70 регионов страны, - сказали в министерстве. - Алексей Крошкин представил Камчатку в номинации "Специалисты в области физической культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений"».



По итогам двух этапов конкурса Алексей Крошкин занял почётное II место.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.