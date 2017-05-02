Камчатский тренер-преподаватель стал призёром всероссийского конкурса педагогического мастерства

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)

Камчатский тренер-преподаватель стал призёром всероссийского конкурса педагогического мастерства

Тренер-преподаватель отделения восточного боевого единоборства «Сётокан» Детско-юношеской спортивной школы № 5 Петропавловска-Камчатского Алексей Крошкин стал призёром XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работе». Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.

Конкурс прошёл в период с 24 по 28 апреля в г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

    «Участниками конкурса стали победители региональных этапов. Своих представителей командировали более 70 регионов страны, - сказали в министерстве. -  Алексей Крошкин представил Камчатку в номинации "Специалисты в области физической культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений"».

По итогам двух этапов конкурса Алексей Крошкин занял почётное II место.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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