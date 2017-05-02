На Камчатке прошла передвижная выставка репродукций живописных работ Виталия Шохина

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)

На Камчатке прошла передвижная выставка репродукций живописных работ Виталия Шохина

В селе Эссо Быстринского района прошла передвижная выставка репродукций живописных работ известного камчатского художника Виталия Шохина. Экспозицию «Земля предков – моя земля» приурочили к празднованию 10-летия Камчатского края.

Мероприятие организовано министерством культуры региона и Камчатским краевым объединённым музеем при поддержке КГБУ «Природный парк "Вулканы Камчатки».

    «Работы были выставлены в начале марта, на старте традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия". После этого экспозицию разместили в офисе парка, где до конца апреля увидеть репродукции могли все желающие», - рассказал начальник отдела экопросвещения, мониторинга и рекреации КГБУ «Природный парк "Вулканы Камчатки"» Глеб Парунов.  

Шохин Виталий Александрович — камчатский живописец, график, заслуженный работник культуры РСФСР. Является мастером акварельных пейзажей. В декабре 2017 года Виталию Шохину исполняется 80 лет. В честь юбилея на Камчатке пройдёт ещё одна выставка работ художника. Экспозиция «Мир вулкана Тяти» откроется в октябре в Камчатском краевом объединённом музее.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page