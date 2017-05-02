На Камчатке прошла передвижная выставка репродукций живописных работ Виталия Шохина

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)

В селе Эссо Быстринского района прошла передвижная выставка репродукций живописных работ известного камчатского художника Виталия Шохина. Экспозицию «Земля предков – моя земля» приурочили к празднованию 10-летия Камчатского края.



Мероприятие организовано министерством культуры региона и Камчатским краевым объединённым музеем при поддержке КГБУ «Природный парк "Вулканы Камчатки».



«Работы были выставлены в начале марта, на старте традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия". После этого экспозицию разместили в офисе парка, где до конца апреля увидеть репродукции могли все желающие», - рассказал начальник отдела экопросвещения, мониторинга и рекреации КГБУ «Природный парк "Вулканы Камчатки"» Глеб Парунов.



Шохин Виталий Александрович — камчатский живописец, график, заслуженный работник культуры РСФСР. Является мастером акварельных пейзажей. В декабре 2017 года Виталию Шохину исполняется 80 лет. В честь юбилея на Камчатке пройдёт ещё одна выставка работ художника. Экспозиция «Мир вулкана Тяти» откроется в октябре в Камчатском краевом объединённом музее.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.