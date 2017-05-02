В результате совместного рейда сотрудников Управления городского хозяйства, ГИБДД и УГАДН с линии было снято несколько автобусов

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)
Рейд по выявлению перевозчиков, нарушающих законодательство в сфере транспортного обслуживания населения, прошел в Петропавловске-Камчатском. В нем приняли участие представители Управления городского хозяйства администрации города, ГИБДД, Управления Госавтодорнадзора и контрольно-ревизионный отдел МАУ «Управления пассажирского транспорта». В ходе рейда специалисты проверяли техническое и санитарное состояние автобусов, работающих на городских маршрутах.
«Кроме того, проверялась информация, поступающая в Администрацию городского округа об использовании организациями перевозчиками, автобусов не прошедший конкурсный отбор. В данном рейде были выявили два таких автобуса. Данная информация направлена в Управление пассажирского транспорта для принятия решения. Также при проверке документов у двух водителей были выявлены заранее оформленные путевые листы, содержащие сведения о предрейсовом техническом осмотре и медицинском освидетельствовании водителя. Так, на момент проверки на 9 часов утра, в путевке уже была информация о прохождении водителем медосмотра в 15:00 этого же дня. По данным фактам правоохранительные органы уже проводят проверку», - рассказал заместитель руководителя Управления городского хозяйства Сергей Шеременко.
По результатам рейда несколько машин были сняты с линии за грязь, поломанные сидения в салонах и другие нарушения условий договора на перевозку пассажиров. Было составлено 11 актов-рапортов, которые направлены в Управление пассажирского транспорта для проведения внутренней проверки перевозчиков и их подвижного состава.
Подобные рейды проводятся в Петропавловске-Камчатском регулярно. Практически в каждом из них специалисты выявляют серьезные нарушения со стороны муниципальных перевозчиков.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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