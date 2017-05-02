«Эстафета Мира - 2017», посвященная Великой Победе, состоится 9 мая

02.05.2017 11:39:59 (GMT+12)
Традиционной «Эстафетой Мира» жители Петропавловска отметят 72-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. На старт ежегодного пробега выйдут школьники, студенты, военнослужащие, представители молодёжных, общественных организаций и трудовых коллективов краевого центра.
Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, парад открытия Эстафеты Мира-2017 состоится 9 мая на главной площади города перед памятником В.И. Ленину в 15:00 часов. Регистрация участников с 14:00 до 14:50.
Принять участие в Эстафете в составе команды смогут все желающие жители и гости города независимо от возраста. Команды, в состав которых войдут 10 спортсменов, будут разделены на 6 групп:
1 группа – школьники 7-9 классов;
2 группа – старшие школьники 10-11 классы;
3 группа – смешанные команды от трудовых, учебных коллективов;
4 группа – женские команды без ограничения возраста;
5 группа – мужские команды без ограничения возраста;
6 группа – команды специальных служб и воинских частей.
Порядок этапов «Эстафета Мира - 2017»
1 этап – памятник В.И. Ленину – Почта (Юноши 450 м)
2 этап – Почта – КБО «Чайка» (Девушки 200 м)
3 этап – КБО «Чайка» - аптека (Юноши 250 м)
4 этап – аптека – бар «Киото» (Девушки 100 м)
5 этап – бар «Киото» - банк (Юноши 250 м)
6 этап – банк – магазин юридической книги (Девушки 300 м)
7 этап – магазин юридической книги – КБО «Чайка» (Юноши 250 м)
8 этап – КБО «Чайка» - сквер Свободы (Девушки 250 м)
9 этап – сквер Свободы – магазин «Эльдорадо» (Юноши 150 м)
10 этап – магазин «Эльдорадо» - памятник В.И. Ленину (Девушки 300 м)
Все участники Эстафеты, прошедшие свою дистанцию, получают памятные вымпелы. Команды-победители и призеры награждаются кубками, медалями, грамотами и специальными призами. Также специальным призом награждается победитель первого этапа в каждой группе.
Заявки от всех желающих в установленной форме принимаются в срок до 5 мая по факсу 23-53-53 с пометкой «Эстафета Мира - 2017».
Электронный адрес: Chikina80@mail.ru (Чикина Яна Сергеевна). Дополнительную информацию вы можете узнать в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по телефону: 235-131.
Отметим, соревнования, посвящённые Дню Великой Победы, впервые в нашей стране состоялись в 1948 году. С тех пор майская «Эстафета мира» проходит в России ежегодно. В этом году на старт традиционных легкоатлетических соревнований «Эстафета Мира» любителей спорта выйдут уже в 69-ой раз.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+