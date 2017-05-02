Обзор «Российской газеты» за 2 мая 2017 года

02.05.2017 11:04:03 (GMT+12)

Только в «РГ»

Качество желает лучшего

Каждый третий товар на наших прилавках не соответствует нормам

Марина Гусенко

Вся обувь для младенцев в России продается незаконно, а вот слухи о повсеместном применении в молочной промышленности пальмового масла оказались преувеличены.

Какие еще потребительские мифы последних лет не соответствуют действительности, в чем отечественные товары превосходят импортные, а так же о том, как будет меняться законодательство России по следам исследований, проведенных Роскачеством, рассказал «Российской газете» глава организации Максим Протасов.

Интервью – на 5 полосе



ТОЛЬКО В «РГ»

Студент Штирлиц

Юристов для силовиков начали специально готовить в гражданских вузах

Владислав Куликов

Впервые началась специализированная подготовка юристов для спецслужб в гражданских вузах. Об этом сообщил сопредседатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, недавно переизбранный на должность ректора.

Также в эксклюзивном интервью «РГ» он предложил принимать строгие меры к лихачам на дорогах, и в первую очередь к так называемым мажорам, вплоть до конфискации автомобилей за грубые нарушения на дороге.

Интервью – на 9 полосе



О чем говорят

Вырваться из Cети

Когда в школах появятся курсы кибербезопасности

Ирина Ивойлова

По данным экспертов, 80 процентов школьников выходят в Cеть без контроля родителей — со своих личных телефонов и компьютеров. Но интернет-пространство — опасная среда. Там не только «Википедия», лайки и смайлики, но еще и группы смерти, призывы к экстремизму. Как бороться с теми, кто заманивает детей в ловушки? Можно ли сделать Интернет безопасным? Зачем вожатым и учителям курсы кибербезопасности? Об этом «РГ» рассказывает председатель Всероссийского педагогического собрания, ректор Московского государственного университета технологий и управления им. Разумовского (Первого казачьего университета) Валентина Иванова.

Интервью – на 12 полосе



Только в «РГ»

Защита Фридзона

Один из лучших снайперов баскетбольного ЦСКА ­раскрыл победный секрет армейского клуба

Илья Зубко, Витория — Москва

Московский ЦСКА продолжает штамповать победы. Действующие чемпионы Евролиги в 14-й раз за последние 15 лет добрались до «Финала четырех» самого престижного баскетбольного турнира континента, обыграв в серии до трех побед крепкую «Басконию» из испанской Витории. По пути из Витории в Москву корреспондент «РГ» основательно пообщался с одним из самых опытных игроков не только ЦСКА, но и сборной России Виталием Фридзоном.

Интервью – на 14 полосе



Ситуация

Трава и пепел

За три дня пожары уничтожили едва ли не больше домов, чем за весь пожароопасный сезон в прошлые годы

Екатерина Дементьева, Тимофей Борисов, Иркутск — Москва

За последние три дня апреля природные пожары уничтожили едва ли не больше домов в Иркутской области, чем за весь пожароопасный сезон в прошлые годы. Но особенно шокирует тот факт, что не слепая стихия лесных «верховиков» уничтожала поселки, а вполне рукотворные травяные палы или сжигание мусора.

В первый рабочий день мая, пострадавшие от массовых пожаров в Иркутской области начнут получать компенсации. Из федерального бюджета региону на эти цели выделено более 100 миллионов рублей, еще 38 миллионов — Бурятии.

Подробнее – на 1 полосе



Инцидент

Попали в яму

Десятки российских пассажиров пострадали от турбулентности

Надежда Ермолаева

Первого мая, за 40 минут до посадки, самолет Boeing 777, выполнявший рейс Москва — Бангкок, попал в зону сильной турбулентности. Воздушное судно внезапно подбросило на 100—200 метров вверх, из-за чего не пристегнутые пассажиры, находившиеся в хвостовой части салона, буквально вылетели из кресел в проходы.

По последним данным, 27 из 313 путешественников получили переломы конечностей и ушибы. Сразу после приземления лайнера в 3.38 утра по московскому времени раненых, среди которых был ребенок, доставили в больницы тайской столицы.

Как сообщил «РГ» пресс-атташе посольства России в Таиланде Денис Антонюк, в настоящее время в медицинских учреждениях остаются 15 россиян, остальные после осмотра были выписаны.

Подробнее – на 1 полосе



ДЕНЬГИ

ЦБ у цели

Процентные ставки прощаются с кризисом

Игорь Зубков

Постепенное снижение номинальных процентных ставок и смягчение неценовых условий кредитования продолжится, в первую очередь это коснется надежных заемщиков. Такой прогноз дал Банк России в комментарии к снижению ключевой ставки на 0,5 процента.

Решение стало сюрпризом (аналитики в основном предполагали снижение с вдвое меньшим шагом), но Банк России постарался отсечь завышенные ожидания жестким тоном своего комментария. Это поддержало рубль, его ослабление, по всей видимости, переносится на вторую половину года, когда сыграет целый комплекс факторов, в том числе накопленный эффект от смягчения денежно-кредитной политики.

Подробнее – на 1 полосе



РЕЙТИНГ

Чемоданные опасения

Страховщики составили список «опасных» стран

Нина Егоршева

Рейтинг стран, в которых с туристами из России чаще всего происходят неприятности во время майских праздников, составили аналитики одной из страховых компаний, занимающейся страхованием выезжающих за рубеж. В расчет были взяты данные за последние три года.

Страховщики отмечают, что более половины всех страховых случаев приходится на пять стран, лидером из которых стала Болгария — на ее счету почти 16 процентов от общего числа обращений. Второе место опасных для туристов стран досталось Испании (13 процентов обращений). На третьем месте располагается Таиланд (порядка 11 процентов страховых случаев).

Замыкают рейтинг ОАЭ (7,5 процента) и Турция (5 процентов).

Подробнее – на 1 полосе



Май. Вступили в силу



ДАЧИ

ПЕРЕПИСЬ НА ШЕСТИ СОТКАХ

Ольга Игнатова

До конца мая все российские садоводческие, огороднические и дачные объединения должны создать реестры своих членов.

В июле прошлого года в закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан были внесены изменения, среди которых и была поправка о необходимости вести реестр.

Подробнее – на 4 полосе



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

УПАКУЮТ БЕЗ ВРЕДА

Сергей Куликов

Для стран, входящих в Евразийский экономический союз, уточняются требования к безопасности упаковки пищевой продукции, включающей и детское питание. Изменения вступят в силу с 21 мая этого года.

Эти уточнения касаются принятых еще в августе 2011 года технических регламентов, в которых детально расписываются требования к безопасности упаковки.

Подробнее – на 4 полосе



ФИНАНСЫ

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ДЕНЬГИ ЗА ГРАНИЦУ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ

Юлия Кривошапко

Перевести деньги через иностранные платежные системы из России в страны, которые установили барьеры для российских платежных систем, станет невозможно.

Ограничения начнут действовать 4 мая. Распространяются они на переводы без открытия банковского счета.

Закон, который ограничивает перевод средств из России в другие государства, в том числе на Украину, через иностранные платежные системы, в марте утвердили обе палаты парламента. В начале апреля документ подписал президент страны.

Подробнее – на 4 полосе



СУДЕБНЫЕ ЖАЛОБЫ СНИЗИЛИ ГОСПОШЛИНУ

Ирина Жандарова

С 5 МАЯ в силу вступает закон, которым устанавливается скидка в 50 процентов при обжаловании в арбитраже судебных приказов, определений об отказе в принятии исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа, определений по делам об оспаривании решений третейского суда.

«Скидка» делается потому, что такие дела рассматриваются в упрощенном порядке. Упрощенный порядок распространяется на практически бесспорные дела. Кроме того на решение судье дается буквально несколько дней.

Подробнее – на 4 полосе



НАЛОГИ

ЛЕКАРСТВАМ ДАЛИ ШАНС ПОДЕШЕВЕТЬ

Ольга Игнатова

Изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 мая, затронут рынок лекарственных средств. Как поясняют эксперты, для лекарств, которые производятся и продаются внутри Евразийского экономического союза, будет действовать специальный налоговый режим.

Подробнее – на 4 полосе



СВЯЗЬ

ОПЕРАТОРАМ ВЫПИСАЛИ ШТРАФ ДО 100 ТЫСЯЧ

Татьяна Шадрина

18 МАЯ вступают в силу изменения в Закон «О связи» и поправки в административный кодекс, которые должны дисциплинировать операторов при отчислении средств в резерв универсальной услуги связи.

Подробнее – на 4 полосе



ПЛАТЕЖИ

Пошли по метру

Эксперты составили рейтинг регионов по величине взносов на капремонт

Юлия Кривошапко

Больше всего за капремонт платят жители Ханты-Мансийска, меньше всего — Сыктывкара.

Рейтинг региональных центров по размеру среднего платежа на капитальный ремонт составили аналитики Ассоциации компаний обслуживания недвижимости (АКОН).

В Ханты-Мансийске (ХМАО) взнос на капремонт составляет 11,51 рубля в месяц за один квадратный метр жилья. На втором месте по этому показателю находится Салехард (ЯНАО) — 10,50 рубля в месяц. В противоположном конце списка, где расположились региональные центры с самым низким размером взноса, Санкт-Петербург — 2,97 рубля и Сыктывкар (Республика Коми) — 2,45 рубля в месяц за квадратный метр. Этот город абсолютный лидер среди крупных населенных пунктов страны, жители которых платят минимальные взносы на капремонт.

Подробнее – на 11 полосе



Подробнее – на 7 полосе



("Российская газета").