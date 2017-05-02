На Камчатке прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном отлове краснокнижных кречетов

02.05.2017 09:39:44 (GMT+12)

Заместитель прокурора Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого жителя города Шарыпово Красноярского края, 30-летнего Сергея Германова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, хранение особо ценных объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой).



Следователи СУ СКР по Камчатскому краю установили, что Германов являлся бригадиром одной из двух бригад, входящих в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконным отловом ценных птиц на севере Камчатки.



С сентября по ноябрь 2016 г., находясь в Олюторском районе Камчатского края в районе бухты Шлюпочная на западном побережье Берингова моря, совместно с другими участниками возглавляемой им бригады Германов незаконно отловил не менее 9 кречетов (Falco rusticolus) и содержал их с целью дальнейшей перепродажи в страны Ближнего Востока. Вторая бригада злоумышленников в тот же период отловила не менее 8 кречетов.



В результате незаконного отлова особо ценных птиц Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму 18,7 млн рублей.

Противоправная деятельность преступной группы в составе 11 человек пресечена сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. Кречеты, занесенные в Красную Книгу Российской Федерации, выпущены в естественную среду обитания.



Германов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Камчатского края в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время оно направлено в Олюторский районный суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается и находится на контроле прокуратуры края.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





