Доброе утро, Камчатка!

02.05.2017 09:09:02 (GMT+12)

Сегодня вторник, 2 мая 2017 года. По старому стилю — 19 апреля.



Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской (1952).



Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской (813–820). Свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933). Прп. Никифора игумена.



Свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1934).



По мусульманскому календарю — 6 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 6 ияра 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день свободы печати.



Всемирный день Солнца.



Национальный праздник Третьего мая в Польше.



День Конституции Японии.



День рождения Будды в Южной Корее.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



