Доброе утро, Камчатка!

02.05.2017 09:09:02 (GMT+12)
Сегодня вторник, 2 мая 2017 года. По старому стилю — 19 апреля.
Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской (1952).
Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской (813–820). Свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933). Прп. Никифора игумена.
Свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1934).
По мусульманскому календарю — 6 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 6 ияра 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день свободы печати.
Всемирный день Солнца.
Национальный праздник Третьего мая в Польше.
День Конституции Японии.
День рождения Будды в Южной Корее.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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