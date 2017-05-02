Доброе утро, Камчатка!

02.05.2017 09:09:02 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 2 мая 2017 года. По старому стилю — 19 апреля.

Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской (1952).

Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). Сщмч. Пафнутия, еп. Иерусалимского. Свт. Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской (813–820). Свт. Трифона, патриарха Константинопольского (933). Прп. Никифора игумена.

Свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1934).

По мусульманскому календарю — 6 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 6 ияра 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день свободы печати.

Всемирный день Солнца.

Национальный праздник Третьего мая в Польше.

День Конституции Японии.

День рождения Будды в Южной Корее.

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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