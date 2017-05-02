Камчатский метеокомментарий, 2 мая (122/243)

02.05.2017 08:59:34 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 2 мая (122/243)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было 0°C, облачно, ветер восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 748 мм рт. ст., относительная влажность: 84%.

Предварительный прогноз:

День: +4°С, облачно.

Вечер: +4°С, пасмурно, возможен небольшой дождь со снегом.

Геомагнитная обстановка: 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОИПГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  15’10’’ (+4”).

Луна: 43%, растущая.

Не болейте!

С Первомаем!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  2 мая, 8.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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