Камчатский гороскоп, 2 мая

01.05.2017 21:04:46 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Настроение дня добавляет оптимизма и жизненных сил, побуждает реализовать креативные наклонности. Возможен повышенный отклик на все, что связано с игрой, спортом, творчеством. День обещает отличные условия для отдыха, повышает мобильность, дает минимальный набор гарантий, страховок, защит. Некоторые сложности возможны в связи повышением личных амбиций или материальных запросов. Наиболее удачны акции, спланированные заранее. Хорошо посещать массовые тусовки, торговые центры, сезонные распродажи. Полезно общение с подрастающим поколением. На выбор могут оказать большое влияние сформировавшиеся модные тенденции, одобренные социумом, наукой, властями, авторитетными группами или экспертами.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Толстого.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Артиллерийской, Даурской, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Набережной, Охотской, Стеллера, Космического проезда, районов ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), Вулканической (в Елизове), поселка Вулканный, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.