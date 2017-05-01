Камчатский гороскоп, 2 мая

01.05.2017 21:04:46 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:
Настроение дня добавляет оптимизма и жизненных сил, побуждает реализовать креативные наклонности. Возможен повышенный отклик на все, что связано с игрой, спортом, творчеством. День обещает отличные условия для отдыха, повышает мобильность, дает минимальный набор гарантий, страховок, защит. Некоторые сложности возможны в связи повышением личных амбиций или материальных запросов. Наиболее удачны акции, спланированные заранее. Хорошо посещать массовые тусовки, торговые центры, сезонные распродажи. Полезно общение с подрастающим поколением. На выбор могут оказать большое влияние сформировавшиеся модные тенденции, одобренные социумом, наукой, властями, авторитетными группами или экспертами.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Толстого.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Артиллерийской, Даурской, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Набережной, Охотской, Стеллера, Космического проезда, районов ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), Вулканической (в Елизове), поселка Вулканный, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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