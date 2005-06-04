Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 2 мая 2017 года

01.05.2017 21:04:47 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, в южных районах днем, небольшой, местами умеренный снег с дождем. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, на южных побережьях 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°С, днем +2,+7°С, при прояснении до +12°С.



Северная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°С, в Пенжинском районе -8,-13°С, днем +1,+6°С, при прояснениях +6,+11°С.



Гидрологическая обстановка:

На территории Камчатского края гидрологическая обстановка стабильная, на реках южной части края прогнозируется освобождение рек ото льда, на реках северной части края - постепенное уменьшение толщины ледового покрова, вскрытие рек.



Согласно гидрологического бюллетеня №3 «Прогноз сроков вскрытия рек Пенжинского района» от 28.04.2017 г.:

На основании анализа температурного режима прошедшей зимы и аномально теплой весны 2017 года, вскрытие рек Пенжинского района предполагается на 7-15 дней раньше средних многолетних значений (в сроки близкие к ранним):

р. Пенжина, в районе с. Каменское 10-12.05;

р. Оклан, в районе с. Оклан 04-06.05;

р. Энычаваям, в районе с. Таловка 07-09,05.



Согласно гидрологического бюллетеня №2 «Предполагаемый характер половодья на реках Камчатского края» ФГБУ «Камчатского УГМС» от 18.04.2017 г.

В бассейнах рек Камчатского края наибольшее снегонакопление отмечалось в марте-начале апреля. По данным стационарных пунктов наблюдения на 10 апреля (Приложение) запас воды в снеге в большинстве районов края составил: 48-97% от среднемноголетних значений, за исключением Усть-Камчатского, Соболевского районов, юга Мильковского района и отдельных пунктов Елизовского района, где они составили 104-175%.



Проведя анализ максимальных снегозапасов за зиму 2016-2017 г.г., результатов транспортно-линейной снегосъемки вдоль автодороги «Елизово - Мильково - Агинский рудник», в бассейне р. Паратунка, результатов аэровизуального обследования верховьев рек Авача, Плотникова и Б. Воровской половодье на реках южной половины края ожидается:

– повышенной водности на реках Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Соболевского и Елизовского районов;

– в пределах нормы на реках Быстринского, Пенжинского, Карагинского и Олюторского районов.



В период прохождения максимальных уровней половодья с вероятностью 60-70% ожидается достижение неблагоприятных отметок на реке Камчатка, Б. Воровская, Амчигача, Б. Быстрая в районе с. Малки и Плотникова. Вероятность достижения уровнями воды опасных критериев – 50%.



В период прохождения максимальных уровней половодья (май-июнь) обстановка на реках может измениться в случае выпадения сильных дождей или резком повышении температуры воздуха.



Изложенная в настоящей справке информация носит предварительный характер и будет уточнена в начале мая долгосрочными прогнозами в количественных характеристиках.



Природные пожары:

В связи с повышением среднесуточных температур и отсутствием существенных осадков, а также по причине неконтролируемого пала сухой растительности и нарушении правил пожарной безопасности в районах дачных участков, лесополосах и черте населенных пунктов на территории края вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как повышенная.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 1; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 1; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 3; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 1.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Камбальный, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется . При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.





(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.