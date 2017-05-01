Камчатка отметила Праздник Весны и Труда

01.05.2017 21:04:46 (GMT+12)

Камчатский край отметил Праздник Весны и Труда. 1 мая торжественные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона.



Жителей полуострова поздравили Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая и первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов.



ФОТО: http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5690



«Этот весенний день долгие годы объединяет трудящихся людей разных поколений, национальностей и вероисповедания. 1-го мая мы славим не только передовиков производства, но всех тружеников, чьими руками создается благополучие нашей страны. Неважно, чем занимается человек: работает у станка или печет хлеб, воспитывает детей или охраняет государственную границу, главное - упорно работать, любить свою профессию, ставить высокие цели и добиваться их достижения, и всегда помнить, что наша жизнь неотделима от судьбы Родины, что труд и успех каждого человека необходимы стране, - сказал в своём поздравлении Владимир Илюхин. - Благодаря упорству, добросовестному труду, стараниям и высокому профессионализму тысяч камчатцев развиваются наши города и села, строятся современные производства. В основе всех добрых перемен – единение, сплоченность, согласие в обществе, наше общее стремлению к созиданию и развитию. Уверен, что у Камчатки достойное будущее, ведь завтрашний день края создаёте вы - настоящие профессионалы, ответственные, целеустремлённые, увлечённые своей работой, готовые полностью посвятить себя любимому делу».



Основные торжества прошли в Петропавловске-Камчатском. Первомайская демонстрация объединила представителей трудовых коллективов самых разных отраслей экономики региона. В праздничном шествии приняли участие рыбаки, энергетики, строители, врачи, учителя, работники органов власти, студенты, спортсмены, активисты общественных организаций, творческих объединений, представители других сфер и направлений деятельности.



«Очень хорошо, что нас не подвела погода в этом году. Всё очень понравилось, у всех отличное весеннее настроение, - отметил председатель профсоюза АО «Южные электрические сети Камчатки» Алексей Винтовкин. - Поздравляю всех земляков с Днём международной солидарности трудящихся!»



«Чувствуется праздничное настроение, наш трудовой коллектив с большим удовольствием принял участие в демонстрации. От лица наших работников, поздравляю жителей Камчатского края с Праздником Весны и Труда. Успехов во всех начинаниях!» - сказал директор МУП «Спецдорремстрой» Гусейн Байрамов.



По центру краевой столицы прошли 20 колонн, сформированных по отраслевому принципу. Их возглавили руководители профильных министерств Камчатского края и профсоюзных объединений. Свои колонны трудовые коллективы украсили яркими эмблемами и плакатами, воздушными шарами и флагами. Работников многих учреждений и предприятий сопровождала специализированная техника. Кроме того, в демонстрации участвовали украшенные к празднику машины дорожных, коммунальных, медицинских служб и предприятий связи. В колоннах также шли представители молодежных организаций, национальных творческих коллективов.



По завершении демонстрации на площади началась развлекательная программа. Перед гостями праздника выступили лучшие творческие коллективы и исполнители края. Для жителей и гостей краевой столицы организована выездная торговля.



По итогам праздника, организации и учреждения, которые наиболее оригинально украсили свои колонны, будут отмечены грамотами и подарками.



По данным УМВД России по Камчатскому краю, в демонстрации приняли участие около 25 тысяч человек. В целом в муниципальных образованиях края к праздничным мероприятиям присоединились около 30 тысяч человек.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.