В Петропавловске-Камчатском отметили День Весны и Труда

01.05.2017 21:04:42 (GMT+12)

ФОТО: http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5689



Праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда, прошли в Петропавловске-Камчатском. Тысячи трудящихся в составе 20 отраслевых колонн приняли участие в традиционной первомайской демонстрации. С одним из любимых весенних праздников жителей города поздравил Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.



«Меняются времена, но остаются неизменными наши память и важнейшие традиции. Первомай был и остается праздником весеннего обновления и постоянного движения вперед. Он объединяет представителей разных профессий, национальностей и убеждений – всех, кому не безразлично будущее любимого города и России, будущее наших детей и внуков, - сказал Виталий Иваненко. Трудолюбие и ответственность, вера в себя и свою Родину – главные качества жителей Петропавловска-Камчатского. Именно они помогают нам сообща добиваться результатов и уверенно смотреть в будущее. Уверен, что вместе мы воплотим немало масштабных проектов, сделаем наш город еще комфортнее, уютнее и привлекательнее для жизни».



Праздничное шествие в Петропавловске началось в 12:00. В нем приняли участие рыбаки и энергетики, врачи и учителя, дорожники, строители, представители органов власти и политических партий, студенты, спортсмены, активисты общественных организаций и творческих объединений. Первомайскую демонстрацию возглавил Городской оркестр, артисты которого, исполняя патриотические композиции, проследовали вместе со всеми участниками до площади Ленина.



Организации и учреждения, которые наиболее оригинально украсили свои колонны, по итогам праздника будут отмечены грамотами и подарками. Награды получат участники, пришедшие на праздник с самой красочной эмблемой предприятия, флагами, воздушными шарами и цветами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.