В Милькове сегодня

01.05.2017 12:17:43 (GMT+12)

В Милькове сегодня облачно с прояснениями, + 9, тихо. Появились первые одуванчики и подснежники, на деревьях набухли почки - весна берёт своё! Всех с праздником 1 Мая - с днём весны, мира, труда!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.