В Коряках сегодня

01.05.2017 10:20:42 (GMT+12)

В Коряках сегодня пасмурно. Дует слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха +4. Несмотря на такую погоду желаю всем праздничного настроения!



На снимке: конечно же! - улица Первомайская.



Фото: Максим БОДА.



