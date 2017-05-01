Камчатский метеокомментарий, 1 мая (121/244)

01.05.2017 08:53:11 (GMT+12)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было 0°C, небольшая облачность, ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность: 78%.



Предварительный прогноз:



День: +6°С, переменная облачность.



Вечер: +7°, переменная облачность.



Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 15’06’’ (+4”).



Луна: 32%, растущая.



Сегодня - Иван, Кузьма.



Народ приметил: Иван Новый, Кузьма. Рачительные хозяева засевают в этот день морковь и свеклу, говорили: "На Ивана Нового сей морковь и свеклу". Перед посевом они выходили утром к обетным студенцам — колодцам для смачивания семян и бросали в колодцы медные деньги для удачи. Другие смачивали семена речной водой в продолжение трех утренних зорь. Все проделывали это скрытно, чтобы завистливый глаз не вредил.



Не болейте!



С Первомаем!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 1 мая, 7.45 (кмч).



