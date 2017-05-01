Камчатский метеокомментарий, 1 мая (121/244)

01.05.2017 08:53:11 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 1 мая (121/244)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было 0°C, небольшая облачность, ветер восточный, 1 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность: 78%.

Предварительный прогноз:

День: +6°С, переменная облачность.

Вечер: +7°, переменная облачность.

Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня:  15’06’’ (+4”).

Луна: 32%, растущая.

Сегодня - Иван, Кузьма.

Народ приметил: Иван Новый, Кузьма. Рачительные хозяева засевают в этот день морковь и свеклу, говорили: "На Ивана Нового сей морковь и свеклу". Перед посевом они выходили утром к обетным студенцам — колодцам для смачивания семян и бросали в колодцы медные деньги для удачи. Другие смачивали семена речной водой в продолжение трех утренних зорь. Все проделывали это скрытно, чтобы завистливый глаз не вредил.

Не болейте!

С Первомаем!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  1 мая, 7.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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