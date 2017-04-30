Камчатский гороскоп, 1 мая

30.04.2017 22:59:43 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
В этот день все побуждает облекать чувства в слова, создает предпосылки для выяснения отношений между близкими людьми и для обсуждения насущных тем, например, бытовых. Сохраняют актуальность темы, связанные с обустройством летних помещений, загородных владений. Альтернативу может подсказать интуиция. Возможна нервозность. Не рекомендуется вести деловые споры, заключать сделки, заниматься точными расчетами, документами. Нежелательно отправляться в долгое путешествие, бронировать заранее номера в гостиницах, заказывать услуги по перевозке, доставке. Лучше воздержаться от приобретения средств связи, навигаторов и других мелких электронных девайсов.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Ракетная.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Чавычной, Партизанской, Молчанова, Красноярской, районов КП – 4 км, Звездная – Горизонт-Север, ЖБФ – СРВ, 11 (в краевом центре), Мурманской (в Елизове), села Вывенка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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