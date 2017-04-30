Праздник воды, огня и пены: на Камчатке отметили День пожарной охраны России

30.04.2017 22:59:44 (GMT+12)

ФОТО: http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5686



Шоу поющих фонтанов, подъем флага на высоту 30 метров, вальс пожарных автомобилей – это и многое другое увидели камчатцы, пришедшие на празднование 368-ой годовщины со дня образования пожарной охраны России на главную площадь Петропавловска-Камчатского.



На площади собралось несколько тысяч зрителей, которые ничуть не пожалели, что пришли на праздник. Посмотреть было на что.



В знак открытия праздника над площадью был поднят флаг Российской Федерации. Установка флага прошла с присущей пожарной охране спецификой – флаг был закреплен на конце автолестницы на высоте 30 метров.



После этого зрители увидели, как грациозно и синхронно могут двигаться тяжелые пожарные автомобили. 4 автомобиля исполнили настоящий танец – вальс пожарных автомобилей. После завершения вальса камчатцы долго не хотели отпускать водителей, которые исполнили этот сложнейший номер.



Далее на площади загорелся самый настоящий пожар. На площадь с сиренами и мигалками въехал пожарный автомобиль, из которого выскочили… дети. Вместе с профессиональными огнеборцами юные пожарные эвакуировали из горящего домика человека и ликвидировали возгорание.



Спустя некоторое время пожарные укрощали еще оно возгорание – на этот раз с помощью пены. Зрители пришли в восторг, когда на горящий домик полилась пена. В считанные секунды огонь был ликвидирован.



В промежутках между показательными выступлениями огнеборцев зрите-лей радовали номера, исполненные волонтерами со своими собаками. Четверолапые артисты с изящностью ловили тарелки фрисби и вместе со своими хозяевами исполняли зажигательные номера. Поисковая собака Масяня продемонстрировала, как быстро может найти спрятавшегося человека.



Зрители также смогли поучаствовать в празднике. Для детей огнеборцы приготовили веселые конкурсы с пожарным колоритом: мальчишки и девчонки перетягивали пожарный рукав. Этот конкурс настолько понравился юным гостям праздника, что возле пожарного рукава выстраивалась целая очередь желающих поучаствовать.



По традиции, на праздниках принято запускать салюты. Однако пожарные - не только укротители огня, но и повелители воды. Поэтому своим гостям они предложили поистине чудесное зрелище – шоу поющих фонтанов.



Также в рамках празднования Дня пожарной охраны были подведены итоги конкурса рисунков, посвященного Году пожарной охраны. Победители конкурса рисунков получили памятные призы, подарки и кубки.



После окончания выступлений ребятишки смогли посидеть за рулем по-жарных автомобилей. На площади выстроились пожарные автомобили разных лет: от ретро-автомобилей до современных образцов, стоящих на вооружении пожарной охраны. Возможность посидеть в любом из них вызвала у детей большую радость, ребята просто облепили пожарные автомобили. Также они смогли примерить боевую одежду пожарных и пожарные каски.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.



Фото: Мария БОЙНЯШИНА.