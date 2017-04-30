В Коряках сегодня

30.04.2017 11:33:20 (GMT+12)

В Коряках сегодня рано утром был заморозок, -3 и тихо. На момент съёмки потеплело до +4. Переменная облачность, дует слабый западный ветер. Выходные продолжаются. Всем хорошего настроения!



Фото: Максим БОДА.