На Камчатке воспитанники детского сада поздравили огнеборцев с Днем пожарной охраны России

30.04.2017 11:25:08 (GMT+12)
Кто такие пожарные? Какими качествами должны обладать огнеборцы? Что они используют в своей работе? Откуда на пожаре берется пена? – на эти и другие вопросы ответили маленькие воспитанники детского сада № 39 г. Петропавловска-Камчатского.
По мнению малышей, профессия пожарного – самая важная и нужная в мире, а сами огнеборцы – это спасители и эксперты по борьбе с огнем.
Они должны быть сильными, смелыми и отважными, чтобы спасать людей. А еще их долг – быть героями.
Что же помогает им помогать людям? Песок, вода, пожарные рукава, огнетушители, и даже… стиральный порошок и земля – именно эти средства, по мнению детей, помогают пожарным в борьбе со стихией.
Все ребята сошлись во мнении, что если бы не было пожарных, то огонь уничтожил бы все на своем пути, а люди бы просто погибли.
Ответы детей на вопросы взрослых были записаны на видео и легли в основу видеоролика, в конце которого мальчишки и девчонки искренне поздравляют героев, которые 30 апреля отмечают свой профессиональный праздник.
С Днем пожарной охраны, огнеборцы! Сухих рукавов вам в вашей работе! Пусть все тревоги будут только учебными!
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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