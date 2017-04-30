На Камчатке воспитанники детского сада поздравили огнеборцев с Днем пожарной охраны России

30.04.2017 11:25:08 (GMT+12)

Кто такие пожарные? Какими качествами должны обладать огнеборцы? Что они используют в своей работе? Откуда на пожаре берется пена? – на эти и другие вопросы ответили маленькие воспитанники детского сада № 39 г. Петропавловска-Камчатского.



По мнению малышей, профессия пожарного – самая важная и нужная в мире, а сами огнеборцы – это спасители и эксперты по борьбе с огнем.

Они должны быть сильными, смелыми и отважными, чтобы спасать людей. А еще их долг – быть героями.



Что же помогает им помогать людям? Песок, вода, пожарные рукава, огнетушители, и даже… стиральный порошок и земля – именно эти средства, по мнению детей, помогают пожарным в борьбе со стихией.



Все ребята сошлись во мнении, что если бы не было пожарных, то огонь уничтожил бы все на своем пути, а люди бы просто погибли.



Ответы детей на вопросы взрослых были записаны на видео и легли в основу видеоролика, в конце которого мальчишки и девчонки искренне поздравляют героев, которые 30 апреля отмечают свой профессиональный праздник.



С Днем пожарной охраны, огнеборцы! Сухих рукавов вам в вашей работе! Пусть все тревоги будут только учебными!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

