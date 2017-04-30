30 апреля - День пожарной охраны России

30.04.2017 11:20:07 (GMT+12)
30 апреля ежегодно в России отмечают поистине героический праздник — День пожарной охраны, который впервые был веден еще в 1649 году. В этом году пожарной охране России исполняется 368 лет.
368 лет пожарные несут свою бессменную вахту. Профессия пожарного всегда была и остается самой опасной и героической. Спасая других, пожарные порой рискуют собственной жизнью. Заслуги камчатских пожарных неоднократно отмечались Президентом и Правительством России. За самоотверженность и мужество, проявленные при тушении пожаров, спасание людей, многие камчатские пожарные награждены орденами и медалями.
Отдельные слова благодарности ветеранам пожарной охраны. Спасибо Вам за Ваш многолетний труд и готовность всегда прийти на помощь.
Уважаемые ветераны и сотрудники Государственной противопожарной службы, примите искренние поздравления с Днем пожарной охраны! Ваш труд – удел мужественных, сильных людей, настоящих профессионалов своего дела. Главный показатель вашей работы – тысячи спасенных жизней. В этот праздничный день всем работникам пожарной охраны я желаю максимального терпения, выдержки, крепкого здоровья, храбрости и уверенности в своих силах. Жизненной удачи Вам и Вашим семьям и, конечно, - сухих рукавов. Пускай огонь в вашей жизни встречается только в теплом семейном очаге, а все тревоги пускай будут только учебными!
Роман ЧУРСИН, начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю полковник внутренней службы.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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