Камчатский метеокомментарий, 30 апреля (120/245)

30.04.2017 07:59:27 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 30 апреля (120/245)

В 7.30 в Петропавловске-Камчатском было -1°C, малооблачно, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 88%.

Предварительный прогноз:

День: +6°С, малооблачно.

Вечер: +6°С, переменная облачность.

Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  15’02’’ (+4”).

Луна: 21%, растущая.

Сегодня - Зосима, Симеон.

Народ приметил: Зосима-пчельник, Симеон-морковник. "На Зосиму расставляй улья на пчельнике". Вынутых пчел из омшаника пчельники расставляют в пасеках; а набожные наши поселяне иначе не принимались за это дело, как по совершении молебствий святым Зосиме и Савватию. Зосима — заступник пчеловодов. "У кого медок и маслице — у того праздничек", "Без бога — ни до порога, а без Зосимы-Савватия — ни до улья", "Рой родится — Зосима-Савватий веселится", "Пчела знает, где мед брать".

Приметили: На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет. Мало убыли в пчелах (по выставке из омшаника) —к урожаю гречи. И, наоборот, много убыли — греча не родится. Первый апрельский дождь воза золота стоит. Три дождя в апреле да один в мае — тысячи дождей стоят. Теплые дожди в апреле, и в особенности в конце месяца,— благословение полям. Что в апреле зародится, взойдет, то в мае взрастет, в июне — июле расцветет, созреет, в августе в закрома и амбары схоронится, в долгую зиму дотла подберется.

Именины у Адриана. Адриан - из Адрии

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  30 апреля, 7.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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