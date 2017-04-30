Камчатский метеокомментарий, 30 апреля (120/245)

30.04.2017 07:59:27 (GMT+12)
В 7.30 в Петропавловске-Камчатском было -1°C, малооблачно, ветер северный, северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 88%.
Предварительный прогноз:
День: +6°С, малооблачно.
Вечер: +6°С, переменная облачность.
Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 15’02’’ (+4”).
Луна: 21%, растущая.
Сегодня - Зосима, Симеон.
Народ приметил: Зосима-пчельник, Симеон-морковник. "На Зосиму расставляй улья на пчельнике". Вынутых пчел из омшаника пчельники расставляют в пасеках; а набожные наши поселяне иначе не принимались за это дело, как по совершении молебствий святым Зосиме и Савватию. Зосима — заступник пчеловодов. "У кого медок и маслице — у того праздничек", "Без бога — ни до порога, а без Зосимы-Савватия — ни до улья", "Рой родится — Зосима-Савватий веселится", "Пчела знает, где мед брать".
Приметили: На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет. Мало убыли в пчелах (по выставке из омшаника) —к урожаю гречи. И, наоборот, много убыли — греча не родится. Первый апрельский дождь воза золота стоит. Три дождя в апреле да один в мае — тысячи дождей стоят. Теплые дожди в апреле, и в особенности в конце месяца,— благословение полям. Что в апреле зародится, взойдет, то в мае взрастет, в июне — июле расцветет, созреет, в августе в закрома и амбары схоронится, в долгую зиму дотла подберется.
Именины у Адриана. Адриан - из Адрии
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 30 апреля, 7.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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