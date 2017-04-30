Доброе утро, Камчатка!

30.04.2017 06:33:22 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 30 апреля 2017 года. По старому стилю — 17 апреля.



Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.



Святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе). Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата (Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, мц. Аскитреи и иных многих (344). Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435). Прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478).



По мусульманскому календарю — 4 шаабана [VIII] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 4 ияра 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день джаза.



Всемирный день породненных городов.



Международный день свечника.



День ахалтекинского скакуна в Туркменистане.



День рождения короля Швеции.



День ребенка в Мексике.



День победы во Вьетнаме.



День ветеранов вьетнамской войны в США.



30 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ



311 Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство.



1789 Состоялась церемония инаугурации первого президента США.



1812 Луизиана стала штатом США.



1918 Образована киностудия «Ленфильм».



1945 Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.



1971 В Москве на Ленинских горах открылся новый цирк.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1553 Луиза Лотарингская-Водемон, королева Франции (1575-1589), супруга Генриха III Валуа.



1777 Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик и астроном.



1857 Ойген Блейлер швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.



1870 Франц Легар, венгерский композитор и дирижер.



1883 Ярослав Гашек, чешский писатель-сатирик.



1893 Иоахим фон Риббентроп, немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945).



1905 Сергей Никольский, советский и российский математик, академик.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



