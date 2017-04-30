Лекция под названием «Огромный немец маленького роста – Эрнст Юнгер» пройдет в Камчатской краевой научной библиотеке

30.04.2017 01:54:37 (GMT+12)
Жителей города и края приглашают на очередную встречу из цикла лекций «В мире великих книг». Целью проводимых бесед является привлечение внимания к образцам мировой литературы, повышение интереса к чтению, расширение кругозора. Мероприятия проходят в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова.
Автор проекта – выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, журналист, библиофил, переплетчик Александр Хачукаев (г. Санкт-Петербург).
Всего в рамках цикла запланировано девять бесед о зарубежной литературе. Очередная лекция будет посвящена немецкому писателю и мыслителю Эрнсту Юнгеру.
На встрече гостей познакомят с биографией автора «ужасов войны», расскажут о принципах его мировоззрения и о том, кто помогал ему сохранять неприкосновенность на протяжении многих лет.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Встреча состоится 11 мая в 18.30 и 13 мая в 17.00, в отделе по работе с молодежью. Вход свободный. Ограничения по возрасту 14+
Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-19-14
Для справки: Эрнст Юнгер родился 29 марта 1895 года в Гейдельберге в семье химика и аптекаря. Участвовал в сражениях на Сомме, при Камбрэ, во Фландрии. С 1925 года стал свободным писателем. В Берлине поддерживал связь с национал - революционерами, но через некоторое время ушёл от политических вопросов. Эрнст Юнгер посвятил время путешествиям, интересным знакомствам и творческой деятельности. Известен благодаря произведениям «На мраморных утёсах», «В стальных грозах», «Мировое государство» и др.. Был дважды женат. Умер в Вильфлингене 17 февраля 1998 года. Эрнст Юнгер считается одним из главных теоретиков консервативной революции.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+