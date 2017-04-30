Лекция под названием «Огромный немец маленького роста – Эрнст Юнгер» пройдет в Камчатской краевой научной библиотеке

30.04.2017 01:54:37 (GMT+12)

Жителей города и края приглашают на очередную встречу из цикла лекций «В мире великих книг». Целью проводимых бесед является привлечение внимания к образцам мировой литературы, повышение интереса к чтению, расширение кругозора. Мероприятия проходят в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова.



Автор проекта – выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, журналист, библиофил, переплетчик Александр Хачукаев (г. Санкт-Петербург).



Всего в рамках цикла запланировано девять бесед о зарубежной литературе. Очередная лекция будет посвящена немецкому писателю и мыслителю Эрнсту Юнгеру.



На встрече гостей познакомят с биографией автора «ужасов войны», расскажут о принципах его мировоззрения и о том, кто помогал ему сохранять неприкосновенность на протяжении многих лет.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Встреча состоится 11 мая в 18.30 и 13 мая в 17.00, в отделе по работе с молодежью. Вход свободный. Ограничения по возрасту 14+





Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-19-14



Для справки: Эрнст Юнгер родился 29 марта 1895 года в Гейдельберге в семье химика и аптекаря. Участвовал в сражениях на Сомме, при Камбрэ, во Фландрии. С 1925 года стал свободным писателем. В Берлине поддерживал связь с национал - революционерами, но через некоторое время ушёл от политических вопросов. Эрнст Юнгер посвятил время путешествиям, интересным знакомствам и творческой деятельности. Известен благодаря произведениям «На мраморных утёсах», «В стальных грозах», «Мировое государство» и др.. Был дважды женат. Умер в Вильфлингене 17 февраля 1998 года. Эрнст Юнгер считается одним из главных теоретиков консервативной революции.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.