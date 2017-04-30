Всех желающих научиться складывать оригами приглашают в краевую библиотеку

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)
В Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова продолжает работу клуб «Уроки оригами: от простого к сложному».
Как отметили организаторы, складывание различных фигурок из бумаги – это целое искусство, требующее ловкости рук и знаний основных схем. Техника оригами, что в переводе означает «складывание бумаги» в настоящее время широко распространено по всему миру. Существуют мокрое складывание, складывание по паттерну, модульное оригами и др.
Добавим, стать участником клуба может любой желающий в возрасте от 8 лет, желающий научиться создавать бумажные фигурки.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Встреча состоится 10 мая в 18.00, в отделе по работе с молодёжью.
Вход свободный.
Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25 -19- 14
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+