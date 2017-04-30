Всех желающих научиться складывать оригами приглашают в краевую библиотеку

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)

Всех желающих научиться складывать оригами приглашают в краевую библиотеку

В Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова продолжает работу клуб «Уроки оригами: от простого к сложному».

Как отметили организаторы, складывание различных фигурок из бумаги – это целое искусство, требующее ловкости рук и знаний основных схем. Техника оригами, что в переводе означает «складывание бумаги» в настоящее время широко распространено по всему миру. Существуют мокрое складывание, складывание по паттерну, модульное оригами и др.

Добавим, стать участником клуба может любой желающий в возрасте от 8 лет,  желающий научиться создавать бумажные фигурки.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Встреча состоится 10 мая в 18.00, в отделе по работе с молодёжью.  
Вход свободный.


Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25 -19- 14

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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