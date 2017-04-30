Тренинги «Игры в память для детей и взрослых» пройдут в краевой библиотеке

30.04.2017 01:54:35 (GMT+12)

В Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова состоятся тренинги «Игры в память для детей и взрослых» и мастер-класс «Секреты развития памяти». Мероприятие проведёт психолог, доктор педагогических наук Станислав Мюллер (г. Омск).



На мастер-классе посетители смогут узнать о комплексном развитии памяти, воображения, ассоциативного мышления, о приёмах запоминания основных видов деловой и учебной информации: текстов, стихов, иностранных слов, цифровой информации, и др.



В программе тренингов не только рассказ об играх, направленных на развитие памяти, ассоциативного мышления и воображения, но и непосредственно сами игры, чтобы все участники смогли попробовать поиграть, а затем применяли эту методику для развития своей памяти и памяти детей.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Мастер-класс состоится 3 мая в 18.00. Тренинги – 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 мая. Мероприятия пройдут в актовом зале библиотеки с 18.00. Вход свободный.



Подробная информация по телефонам:

8 (415 2) 25-23-55, 25-25-60

8-908-310-39-15



Для справки: Станислав Мюллер — практикующий психолог, доктор педагогических наук, руководитель центра «Город талантов», главный редактор журнала «Успех для всех». В 2002 году он создал уникальную технологию сверхобучаемости с использованием метода «Ключ», разработанного в Центре подготовки космонавтов доктором Хасаем Магомедовичем Алиевым в 1981 году. Систематизировав эти феноменальные по скорости процессы обучения, Станислав Мюллер разработал собственную технологию сверхобучаемости, с помощью которой, например, человек может развить у себя математическое мышление за 2-3 недели. За данную разработку в 2003 году Станиславу Мюллеру была присвоена степень доктора педагогических наук. Уже много лет доктор Мюллер проводит тренинги по развитию памяти и повышению личной эффективности в разных городах России. Автор книг «Разблокируй свой ум: стань гением!», «Разблокируй свою память: запомни все», «Как в 2 раза улучшить память за 45 минут», «Память и треугольник судьбы», «Сверхобучаемость — секреты и технологии», «Голографическая память» и др.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.