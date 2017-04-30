В преддверии Дня Победы камчатских пенсионеров приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Война под крышами»

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)

В рамках заседания киноклуба «Третий возраст» в краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоится просмотр и обсуждение драмы «Война под крышами».



В киноленте, снятой советским режиссёром Виктором Туровым в 1967 году, рассказывается о заведующей аптекой Анне Корзун, которая после захвата значительной части СССР немецкими войсками, начинает помогать партизанам, передавая им медикаменты и информацию. Подвергая риску себя и своих детей, Анна ни на миг не сомневается в правильности своего решения. А когда опасность быть раскрытой встает в полный рост, она со своими сыновьями уходит в лес к партизанам.



Участники просмотрят отрывки из фильма, поделятся своими впечатлениями.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Встреча состоится 3 мая в 15.00, в отделе социальной работы, на –1 этаже библиотеки. Вход свободный.



Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-51



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.