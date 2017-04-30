В преддверии Дня Победы камчатских пенсионеров приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Война под крышами»

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)

В преддверии Дня Победы камчатских пенсионеров приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Война под крышами»

В рамках заседания киноклуба «Третий возраст» в краевой научной  библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоится просмотр и обсуждение  драмы  «Война под крышами».

В киноленте, снятой  советским режиссёром Виктором Туровым  в 1967 году, рассказывается о заведующей аптекой Анне Корзун, которая  после захвата значительной части СССР немецкими войсками,  начинает помогать партизанам, передавая им медикаменты и информацию. Подвергая риску себя и своих детей, Анна ни на миг не сомневается в правильности своего решения. А когда опасность быть раскрытой встает в полный рост, она со своими сыновьями уходит в лес к партизанам.

Участники просмотрят отрывки из фильма, поделятся своими впечатлениями.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

Встреча состоится 3 мая в 15.00, в отделе социальной работы, на –1 этаже библиотеки. Вход свободный.

Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-51

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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