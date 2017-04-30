В преддверии Дня Победы камчатских пенсионеров приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Война под крышами»

30.04.2017 01:54:36 (GMT+12)
В рамках заседания киноклуба «Третий возраст» в краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова состоится просмотр и обсуждение драмы «Война под крышами».
В киноленте, снятой советским режиссёром Виктором Туровым в 1967 году, рассказывается о заведующей аптекой Анне Корзун, которая после захвата значительной части СССР немецкими войсками, начинает помогать партизанам, передавая им медикаменты и информацию. Подвергая риску себя и своих детей, Анна ни на миг не сомневается в правильности своего решения. А когда опасность быть раскрытой встает в полный рост, она со своими сыновьями уходит в лес к партизанам.
Участники просмотрят отрывки из фильма, поделятся своими впечатлениями.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Встреча состоится 3 мая в 15.00, в отделе социальной работы, на –1 этаже библиотеки. Вход свободный.
Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-23-51
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+